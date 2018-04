Víctimas en el Quindío sostienen que el gobierno les dio la espalda

Y es que a propósito del día de las víctimas que se conmemora hoy, el coordinador de la mesa departamental de víctimas Maicol Martínez dijo que es muy desconcertante saber que no todas las víctimas del conflicto han sido reparadas, no cuentan con atención psicológica, no cuentan con vivienda digna y en muchos casos, no conocen la verdad de los procesos que involucran desapariciones.

Sobre este mismo tema Mayerlis Berrio, vocera de las víctimas de Red de Paz dijo que parte de sus problemas, además de ser víctimas como tal, radican en la falta de oportunidades, el rechazo de la sociedad y no tener vivienda diga.

Entre tanto el representante legal de Red de Paz en el Quindío Jhon Jairo Salina calificó como vergonzoso, el hecho que hoy estén desaparecidos del fondo Colombia en paz más de 200 mil millones de dólares donados por gobierno internacionales para la atención de las víctimas, con los cuales pueden ser muchos los problemas que se pueden solucionar.

Escuche la entrevista completa en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Comentarios