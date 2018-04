Acuerdos con fiscalía de algunos capturados aplaza audiencia de imputación

Debido a que algunos de los abogados de los presuntos implicados en el caso que involucra a la ex alcaldesa de Armenia en presunto detrimento patrimonial tuvieron acercamientos y preacuerdos con la fiscalía fue suspendida y aplazada para el 16 de abril la audiencia de formulación de imputación de cargos contra la ex mandataria Luz Piedad Valencia, su esposo y cinco ex funcionarios de la alcaldía de Armenia.

Durante la diligencia judicial el abogado del ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar, el jurista Mario Fernández Estrada reconoció que “yo sí he adelantado con autorización de mi defendido acuerdos con la fiscalía para la formulación de imputación de cargos” cabe recordar que este ex funcionario se entregó voluntariamente a las autoridades.

Así mismo el abogado Juan Camilo Meza que defiende a Aura María Saldarriaga ex funcionaria de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua y del ex gerente de la Edua Sebastián Congote reconoció en la audiencia que también ha sostenido acercamientos con la fiscalía.

Ante este panorama los abogados solicitaron a la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia que suspendiera la audiencia y la programara para el lunes 16 de abril toda vez que deben conocer los beneficios que tendrían sus defendidos con los acuerdos con la fiscalía.

La juez Olga Cáceres decidió aceptar la solicitud de los abogados y sus defendidos y aplazó la audiencia haciendo la claridad que los capturados deberá permanecer privados de la libertad y solo uno de ellos el ex subdirector jurídico de la alcaldía de Armenia, Juan Sebastián Londoño queda en libertad pero deberá presentarse a las audiencias.

Otro de los temas que definió la juez durante la audiencia fue reconocer la personería jurídica del municipio de Armenia como víctima en este proceso en representación del abogado Edilberto Vanegas Holguín.

Esto a pesar de que el abogado de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, Andrés Garzón solicitó que no se efectuara el reconocimiento, debido a que el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez es el representante del municipio de Armenia y se debería incluir como víctima a la contraloría municipal, sin embargo la juez argumento “la misma fiscalía en sus documentos presentados reconoce al municipio de Armenia como víctima, y es claro que lo investigado que es valorización es correspondiente al municipio de la capital del Quindío”

De esta forma la audiencia de formulación de imputación de cargos continuará el próximo lunes 16 de abril a las 8 de la mañana en la sala 1 de audiencias ubicada en el primer piso del palacio de justicia de Armenia.

Comentarios