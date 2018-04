Lunes 9 de abril, noticias más importantes de Armenia Quindío

Una juez de Armenia legalizó la captura de la ex alcaldesa de esa ciudad, su esposo y cuatro ex funcionarios investigados por el presunto detrimento patrimonial de 20mil millones de pesos de valorización.

Luego de ocho horas la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia Olga Patricia Cáceres legalizó la captura de 6 de los 7 capturados por el CTI de la fiscalía orden emanada por la fiscalía 30 seccional de Medellín.

Cabe recordar que la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, su esposo y los otros 3 ex funcionarios fueron capturados el sábado 7 de abril entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, solo Julio Cesar Escobar ex secretario de infraestructura se entregó voluntariamente al CTI.

La juez declaró ilegal la captura y la incautación del teléfono celular del ex secretario jurídico de la alcaldía de Armenia Juan Sebastián Londoño toda vez que se cometieron varias irregularidades en el proceso que vulneraron los derechos fundamentales del presunto implicado, su familia y sus dos hijos menores de edad.

Los abogados de capturados manifestaron que los cogió por sorpresa la captura toda vez que todos los detenidos habían asistido a los interrogatorios de la fiscalía y han estado disponibles para la justicia.

En el Quindío revisarán los pozos sépticos que hay en las zonas rurales para verificar sus condiciones de seguridad, esto luego del accidente que dejó cuatro personas muertas entre ellas un niño de 7 años de edad luego de caer a un pozo en zona rural de Quimbaya.

El hecho que enluta a dos familias se presentó el sábado en una finca ubicada en la vereda Trocaderos de Quimbaya cuando por accidente un menor de edad cayó al pozo y su padres y unos vecinos por tratar de salvarlo murieron ahogados producto de los gases.

Las autoridades judiciales investigan identidad y causas de la muerte de un hombre, cuyo cuerpo sin vida que fue hallado a la orilla del río Quindío en el sector de la María en la tarde de ayer domingo 8 de abril.

La policía del Quindío capturó a dos hombres que en Armenia y Calarcá hurtaron a conductores de servicio público utilizando armas blancas

En el barrio las colinas de la capital del Quindío, los uniformados detuvieron a hombre de 24 años de edad que atracaron a un taxista, mientras que en el barrio Llanitos de Guarala detuvieron a un hombre de 26 años de edad luego de robar a un conductor de un bus 150mil pesos del producido.

Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de la Policía en el sur de Armenia.

La denuncia la hace Jorge Iván Suarez, quien sostienen que la policía le destrozó su casa ubicada en la manzana 52 del barrio La Fachada, hasta donde llegaron los uniformados a realizar un supuesto allanamiento y con la intención de encontrar armas y drogas, es así como en esa búsqueda se dañaron armarios, puertas, ventanas y hasta una mujer que se encontraba en la casa terminó desnuda.

1500 conductores fueron sancionados entre enero y marzo de 2018 por mal parqueo en la ciudad de Armenia donde la multa es de 390.621 pesos que corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Pintados de negro, un grupo de estudiantes universitarios en Armenia marcharon por las calles de esta ciudad en rechazo al fracking y la contaminación que provocó el daño en el pozo La Lizama.

En Deportes, en la copa nacional de baloncesto, Cafeteros del Quindío le ganó los dos partidos a Cimarrones de Chocó con gran asistencia de aficionados al coliseo del café de Armenia.

De otro lado en el torneo Águila de la B, el Deportes Quindío con gol en el último minuto le ganó 1 a 0 a Orsomarzo en el estadio Centenario de Armenia, el equipó cuyabro se ubica cuarto en la tabla de posiciones.

A las 8 de la mañana en la sala de audiencias número 1 del palacio de justicia de Armenia se reanudará la diligencia judicial de formulación de imputación de cargos contra la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia su esposo y 5 ex contratistas de la alcaldía de Armenia investigados por presunto detrimento patrimonial

Seis delitos imputará la fiscalía a la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia ellos son concurso homogéneo y sucesivo de 5 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

El fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez señaló que el detrimento patrimonial ascendería a 14 mil millones de pesos de esta empresa criminal que habría utilizado el insólito mecanismo de arras que no tiene antecedentes en el país en temas de corrupción en la administración pública.

Y fiscal agregó “a través de prueba testimonial y documental la investigación indica que desde el año 2014 Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista Fernando Diez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de Diez Cardona, a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras Fernando DIEZ CARDONA en interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la Fiscal de conocimiento”

El fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez dijo que hay serios indicios que de parte o en su totalidad de los recursos de la valorización tendrían como destino una campaña política.

Así mismo la fiscalía investiga si la muerte de una persona meses atrás en la ciudad de Pereira tendría relación con los presuntos cobros de estos contratos en la ciudad de Armenia.

La fiscalía investiga además si dos contratos por 62 mil millones de pesos en la isla de San Andrés que comprometen a los mismos contratistas que están detenidos por la valorización en Armenia tendrían los mismos destinatarios.

Ante lo sucedido en la semana pasada en la vía entre Quimbaya y Alcalá donde murieron 3 motociclistas al parecer mientras participaban de piques ilegales, el comandante de la policía Quindío coronel Luis Hernando Benavides dijo que si bien esta institución no tiene potestades para operar el tránsito en todas las vías de la región, lo que sí se puede hacer es acompañar los operativos y controles, para buscar minimizar el problema.

Víctimas del conflicto armado en el Quindío aseguraron que hoy en el día de la memoria de las victimas rechazaron los asesinatos y amenazas a los líderes sociales en varias regiones del país, con foros y marchas se conmemorará este día en la ciudad de Armenia.

En Armenia hubo problemas con la plataforma para atender el censo de los venezolanos, los ciudadanos del país vecino esperan que se agilice el trámite para poder trabajar y ayudar a sus familias.

El Tribunal Administrativo del Quindío dio vía libre para la realización de la consulta popular minera en el municipio de Salento, es la tercera localidad que busca llevar a cabo este proceso de participación ciudadana.

En deportes, buena noticia, Caciques del Quindío se coronó campeón de Campeonato Suramericano de Clubes Campeones zona norte de fútbol de Salón, luego de derrotar 2-1 a Visionarios de Colombia en la final que se llevó a cabo el pasado sábado en Ecuador.

Ahora el equipo quindiano disputara la Copa de las Américas de fútbol de salón donde enfrentara a Visionarios de Colombia, Colorado de Brasil y Estudiantes Porteños de Argentina entre el 3 al 6 de mayo en Sincelejo, Sucre.

La ex mandataria fue capturada en las últimas horas con seis personas más

El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez dio a conocer los resultados del proceso denominado Diez% en su fase dos que incluyó la captura de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, su esposo y cinco ex funcionarios de la alcaldía de Armenia en el periodo 2012 2015.

El fiscal general de la nación señaló que el detrimento patrimonial ascendería a 14 mil millones de pesos de esta empresa criminal que habría utilizado el insólito mecanismo de arras que no tiene antecedentes en el país en temas de corrupción en la administración pública.

Y agregó “a través de prueba testimonial y documental la investigación indica que desde el año 2014 Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista Fernando Diez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de Diez Cardona, a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras Fernando DIEZ CARDONA en interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la Fiscal de conocimiento”

Este acuerdo, sin que aún se hubiesen suscrito los contratos respectivos, fue avalado con la entrega de 300 millones de pesos iniciales, que entregó el contratista Diez al señor Francisco Valencia, según el dicho de aquél que obra en la actuación investigativa.

Posteriormente, Francisco Javier Valencia se habría reunido con los secretarios del despacho de la ex alcaldesa de Armenia para definir el direccionamiento del proceso contractual a favor del contratista mencionado. Los secretarios del Despacho de la Alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco presuntamente aceptaron las condiciones para lograr dicho direccionamiento.

Cargos que se imputarán a:

Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia le imputarían los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 5 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

A Francisco Javier Valencia Salazar esposo de la Ex Alcaldesa de Armenia. Peculado y concierto para delinquir.

Ricardo Arturo Ramírez Londoño Director del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Armenia. Por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 3 contratos sin cumplimiento de requisitos; falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Juan Sebastián Londoño forero Subdirector del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Armenia durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco. Por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 2 contratos sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Sebastián Congote Posada ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA, delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 3 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Y Aura María Zapata Saldarriaga funcionaria de la EDUA para el momento de los hechos, por los delitos de peculado y concierto para delinquir.

Las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se cumplirán en las próximas horas en una de las salas de audiencia del palacio de justicia de Armenia y serán públicas

Estas capturas se suman a otras cinco realizadas en días anteriores en una primera fase de esta operación contra contratistas e interventores, quienes están pendientes de que se les resuelva la situación jurídica en audiencias que se cumplen ente un juzgado de control de garantías de Medellín. En total, son 12 las personas investigadas en el marco de esta investigación.

La fiscalía investiga si dos contratos por 62 mil millones de pesos en la isla de San Andrés que comprometen a los mismos contratistas que están detenidos por la valorización en Armenia tendrían los mismos destinatarios.

El fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez dijo que hay serios indicios que de parte o en su totalidad de los recursos de la valorización tendrían como destino una campaña política.

Así mismo la fiscalía investiga si la muerte de una personas meses atrás en la ciudad de Pereira tendría relación con los presuntos cobros de estos contratos en la ciudad de Armenia.

