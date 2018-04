Legalizan la captura de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia

Luego de ocho horas la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia, Olga Patricia Cáceres legalizó la captura de 6 de los 7 capturados por el CTI de la fiscalía orden emanada por la fiscalía 30 seccional de Medellín.

En la sala de audiencias 1 del palacio de justicia asistieron los abogados de los capturados, de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia y el ex asesor jurídico Ricardo Arturo Ramírez el abogado que los representa es Andrés Garzón.

Mario Fernández Estrada es el abogado del ex secretario de infraestructura, Julio Cesar Escobar, José Guillermo Gonzáles abogado del esposo de la ex alcaldesa Francisco Valencia, Juan Camilo Meza abogado de Aura María Zapata ex funcionaria de la Edua y de Sebastián Congote ex gerente de la Edua, y Guillermo Uribe abogado de Juan Sebastián Londoño ex subdirector jurídico de la alcaldía de Armenia

Aunque los abogados de los presuntos implicados argumentaron que no se cumplían con los preceptos en cuanto a los allanamientos e incautaciones, la juez dejó en claro que salvo uno de los procedimientos, los demás si cumplieron con las normas entre ellas los artículos 219, 220 221 y siguientes del código de procedimiento penal ya que el motivo racional fundado está demostrado en el contenido de la sentencia C 366 del 2014 en la que señala que es necesario que para poder entrar a capturar a una persona se requiere una orden de registro de allanamiento y en este caso se cumple este motivo racional fundado.

Sin embargo el abogado del ex subdirector jurídico de la alcaldía de Armenia Juan Sebastián Londoño con una declaración extra procesal demostró que los funcionarios judiciales cometieron una serie de irregularidades en la captura de su defendido, violando los derechos fundamentales toda vez que habían dos menores de edad y prácticamente obligaron a la esposa del implicado a que los acompañara hasta donde él estaba, para la juez hubo una presunta inducción a la captura y por eso declaró ilegal la captura y compulsará copias para que se investigue a los funcionarios que efectuaron el procedimiento.

La juez le dejo claro a Juan Sebastián Londoño que quedó en libertad que deberá comparecer a las audiencias que continuarán este lunes 9 de abril en el palacio de justicia de Armenia.

El procurador 40 judicial Luis Arturo Salas dijo que las ordenes de capturas y allanamientos cumplieron con lo establecido aunque en su exposición manifestó “aunque se cumplieron con los procedimientos, se podría haber citado a los presuntos implicados que habían asistido previamente a interrogatorios con la fiscalía”

