Por corte de energía, no sesionó el Concejo de Cartagena

Luego de reunirse hoy domingo 8 de abril para sesionar según el cronograma previsto, los concejales de Cartagena decidieron cancelar la sesión por falta de fluido eléctrico en la Corporación, a causa de mantenimientos técnicos de la empresa Electricaribe.

La proposición fue planteada por el cabildante Vicente Blel Scaff, y apoyada por el resto de sus colegas. David Caballero Rodríguez, aseguró que se tiene conocimiento que el fluido eléctrico será establecido a las 6:00 de la tarde.

Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo, aseguró que “desafortunadamente por falta del fluido eléctrico no fue posible llevar a cabo la sesión. En la aprobación del orden del día, varios concejales pidieron que no sesionáramos, ya que era imposible hacer la sesión porque no teníamos el equipo audiovisual para poder llevar como es normal la sesión”.

En este sentido, el orden del día no fue aprobado, y los concejales aclararon que no recibirán honorarios por el día de hoy. La mesa directiva citó para sesionar el lunes 9 de abril a las 8:30 de la mañana.

Comentarios