Hay indicios que dineros valorización fueron a campañas políticas: Fiscal

En Armenia avanza la audiencia de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra la ex alcaldesa de esa ciudad, la fiscalía ha revelado que investiga si los dineros de los contratos de valorización fueron utilizados al parecer para campañas políticas.

Desde las 9 de la mañana avanza en la sala 1 de audiencias del palacio de justicia de Armenia, la diligencia judicial de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

La juez segunda penal con control de garantías de Armenia, Olga Patricia Cáceres dio inicio a la audiencia donde la fiscal que lleva el caso hizo el recuento de cómo se realizaron los allanamientos y capturas de los presuntos implicados el sábado 7 de abril entre las 5 y30 de la mañana y las 5 y30 de la tarde.

La fiscal aclaró que en el caso de Julio Cesar Escobar ex secretario de infraestructura no se realizó allanamiento ni captura por él voluntariamente se presente en la sede del CTI en Armenia en compaña de su abogado Mario Fernández Estrada.

En el caso de Luz Piedad Valencia ex alcaldesa de Armenia y su esposo Francisco Valencia las capturas se efectuaron en las carrera 9 #13N apartamento 801 edificio Puerto Mont al igual que su esposo, en la diligencia incautaron dos celulares, nueve memorias USB, un computador y un disco duro.

El ex asesor jurídico de la alcaldía de Armenia Ricardo Arturo Ramírez fue capturado en la calle 15N #12 27 apartamento 102 Edificio el remanso, Juan Sebastián Londoño ex subdirector jurídico fue capturado en el carrera 15ª # 23N 50 Torre A apartamento 204, Sebastián Congote ex gerente de la Edua fue detenido en la carrera 11 # 24N 75 Mz 6 Casa 1, Parque residencial y a Aura María Zapata ex funcionaria de la Edua fue capturada en la carrera 11 # 24N 75 Mz B casa 9 parque residencial Ciudad Real.

A las 10 y 45 de la mañana, la fiscal del caso terminó la exposición en la que solicitó a la juez la legalización de las siete capturas, la juez pidió un receso y la audiencia se reanudará a las 2 y 15 de la tarde en el palacio de justicia de Armenia.

El fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez dijo que hay serios indicios que de parte o en su totalidad de los recursos de la valorización tendrían como destino una campaña política.

Así mismo la fiscalía investiga si la muerte de una personas meses atrás en la ciudad de Pereira tendría relación con los presuntos cobros de estos contratos en la ciudad de Armenia.

