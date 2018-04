Las audiencias contra la ex alcaldesa de Armenia deben ser públicas: Fiscal

En una de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Armenia se llevará a cabo hoy las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra la ex alcaldesa de la capital del Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, Ricardo Arturo Ramírez Londoño ex Director del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Armenia, Juan Sebastián Londoño forero Subdirector del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Armenia durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco, Sebastián Congote Posada ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA, Aura María Zapata Saldarriaga ex funcionaria de la EDUA.

Sobre estas audiencias el fiscal general manifestó “le he solicitado a la fiscal del caso que estas audiencias sean públicas para que la gente del Quindío se dé cuenta si los liderazgos de la región son para intereses particulares, privados y enriquecer a unos pocos”

Estas capturas se suman a otras cinco realizadas en días anteriores en una primera fase de esta operación contra contratistas e interventores, quienes están pendientes de que se les resuelva la situación jurídica en audiencias que se cumplen ente un juzgado de control de garantías de Medellín. En total, son 12 las personas investigadas en el marco de esta investigación.

