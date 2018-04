Venezolanos no pudieron censarse por desconocimiento en el proceso

Dentro de los cientos de venezolanos que han acudido hasta los puntos establecidos por el gobierno nacional para el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (Ramv), se ha evidenciado la falta de información que tienen los extranjeros sobre este nuevo sistema de conteo.

Muchos llegaron hasta los puntos de censo afirmando que se les entregaría la oportunidad de adquirir un pasaporte colombiano, además de llevar documentos con el cual no podrían ingresar en el registro.

Javier Mantilla uno de los venezolanos que llegaron hasta el CIAF de la Libertad, le dijo a Caracol que no pudo lograr estar en el sistema de este censo al tener aún vigente la anterior tarjeta fronteriza.

“Nosotros no duramos mucho adentro porque este sistema es para el que no tiene el carnet migratorio, me hicieron una preguntas pero en vista que tenemos el carnet vigente pues no nos hicieron el registro, lo que esperamos es que más adelante si podamos estar en este censo” dijo el venezolano.

Carmen Méndez otra de las venezolanas que tampoco pudo hacer el proceso, le pidió al gobierno colombiano poder hacer este censo después del plazo establecido al estar hace varios meses en Cúcuta.

“Los que tenemos el carnet vigente no nos pudieron censar, es prácticamente para las personas que están de ilegales o que no tienen ningún documento, espero poder quedarme en Colombia y nos dieran un permiso para poder trabajar, espero más adelante poder sacar el pasaporte para poder estar legalmente en Colombia” dijo la mujer extranjera.

Esta jornada se realizara hasta el 8 de junio, posteriormente el gobierno decidirá que otro mecanismo implementar para poder ingresar nuevos venezolanos que no logren estar en el censo o que lleguen a Colombia después de acabar el censo.

