Foro sobre Plan Maestro de Educación en el Concejo de Cartagena

El Concejo de Cartagena realizó un foro sobre el proyecto de acuerdo 098, el Plan Maestro de Educación del Distrito. Participaron educadores, padres de familia, y la Secretaría de Educación del Distrito.

El presidente del sindicato de educadores, Medardo Hernández, presentó sus inquietudes sobre el proceso de construcción del Plan Maestro, porque, según él, la mayoría de entidades que hicieron parte del proceso son privadas y no se invitó al SUDEB o a la Universidad de Cartagena. Además cuestionó la socialización del proyecto que se realizó entre octubre, noviembre y diciembre del 2017, y sugirió convocar al Foro Distrital de Educación para ampliar el estudio y discusión de lo propuesto.

El concejal Vicente Blel manifestó que no acompañará el Proyecto hasta tanto no se socialice con el SUDEB, misma posición expresada por la bancada conservadora y el concejal David Caballero.

La coordinadora de la Asociación de Padres de Familia del Distrito, Cindy Torres, solicitó que se incluya a los padres en el proceso de construcción del PME y expresó que aunque el proyecto tiene buenas intenciones debe ceñirse a la realidad para lograr un verdadero impacto.

Luis López Díaz de la Organización Colombiana de Estudiantes, manifestó que el plan carece de legitimidad pues la elaboración se hizo a espaldas de la comunidad educativa. Frente a la financiación, expresó que inicialmente el costo total era $8 billones pero se presentó al Concejo por valor de $5 billones de los cuales apenas se garantizan $2.2 billones a expensas de endeudamiento

Antonio Aponte, del Consejo Territorial de Planeación aseguró que no es cierto que el PME no se haya socializado, sin embargo, no estaría de más ampliar el estudio e incluir al SUDEB, padres de familia y estudiantes que quieran participar de la discusión.

Julio Alandete, asesor de la Secretaría de Educación, aclaró que no hay inconsistencias en los valores del proyecto, pues el mismo se planteó bajo diversos escenarios, uno donde hay un alto porcentaje de cumplimiento, otro intermedio y otro mínimo, es el nivel alto el que se proyecta por $8 billones, mientras que el intermedio es de $5 billones. También explicó que al dividirse el proyecto en 4 ejes, 4 programas, 14 proyectos y 30 sub-proyectos, lo que se pensaba era facilitar la proyección financiera, pues cada uno de estos se presupuestó de manera individual.

Alandete manifestó que algunas de las fuentes de financiación del proyecto son un crédito público de $210 mil millones, $875mil millones de un aporte adicional de recursos propios del Distrito, y recuperación de cartera que ronda los $800 mil millones. Así mismo, precisó que la Secretaría de Hacienda dio un concepto técnico positivo sobre las fuentes, pues concluyeron que el indicador de solvencia y de endeudamiento tiene viabilidad frente al marco fiscal de mediano plazo.

Por último, expresó que sí existe evidencia del proceso de socialización del PME, además, dio a conocer que en más de dos ocasiones la Secretaría de Educación se reunió con representantes del SUDEB, sin embargo, su presidente nunca pudo asistir; en ese sentido, solicitó que las aseveraciones que se hacen en contra del PME sean correctamente fundamentadas para iniciar análisis técnicos al respecto.

