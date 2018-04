Isagén investiga mortandad de peces en Río Sogamoso

Tras la denuncia de los habitantes de la vereda La Putana sector de la Playa en el municipio de Betulia de la mortandad de centenares de peces que aparecieron en el Río Sogamoso desde inicios de abril.

Isagén informó que el fenómeno se presentó en los primeros cuatro kilómetros abajo de la descarga de aguas turbinadas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, y que ya fue reportado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Aseguró mediante un comunicado, que el evento no es por la operación de la Hidroeléctrica ya que esta no agrega ningún elemento químico y no se realiza descarga de fondo en la central desde diciembre del 2016.

Precisó la entidad que, "hace dos años ocurrió un evento similar que tuvo como posible causa la calidad del agua llegada al Sogamoso desde el río Chicamocha, el cual recibe aguas residuales domésticas e industriales a lo largo de su recorrido, incluidos los vertimientos de las piscinas termales de Paipa, en Boyacá".

Finalmente Isagén indicó que se realizaron tomas de agua en el río y en el embalse Topocoro, con el fin de analizar la calidad de la misma.

