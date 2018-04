Así será la boda de la reina y el gobernador de Boyacá

El presidente Juan Manuel Santos había confirmado su presencia a la boda del gobernador Carlos Andrés Amaya y de la médica y exreina del departamento de Córdoba, Daniela Assis Fierro. Sin embargo, el jefe de estado tuvo que cancelar su asistencia debido a asuntos de gobierno de última hora. En su reemplazo se espera que estén presentes los hijos del presidente, Esteban y Martín Santos.

Los novios darán el sí en una ceremonia cristiana, (religión que profesan Amaya y Assís). En este tipo de bodas, no se necesitan padrinos, pero sí testigos del hecho. Para esta oportunidad serán testigos el exgobernador de Boyacá, exministro de Justicia y senador electo Jorge Eduardo Londoño y una amiga de la Daniela Assis.

Nairo Quintana fue invitado también como testigo del matrimonio, pero no podrá estar presente debido a la competencia que corre en el país Vasco. En su reemplazo llegarán doña Eloísa Rojas y don Luis Quintana, padres del ciclista boyacense.

“Tengo muchos sentimientos encontrados antes de mi matrimonio. Me siento muy nervioso, pero a la vez, muy feliz, porque me voy a casar con la mujer de mis sueños. Yo estoy cumpliendo un sueño más en mi vida: siempre quise casarme con una médica, para que me cuide y cuide a mis hijos, pero además, siempre quise casarme con una mujer costeña y hermosa como Daniela; ella es hermosa en todo el sentido de la palabra”, dijo en entrevista con Caracol Radio el mandatario que se casa a los 33 años y con su novia de 24.

Habrá lluvia de sobres y lo recaudado se invertirá en regalos para niños del campo. Por ahora no habrá luna de miel, pero se realizará pasada la temporada invernal en el departamento, justo cuando el gobernador Amaya tome sus vacaciones del periodo del 2017.

El gobernador aseguró que dentro de su proyecto de vida, está finalizar algunos proyectos profesionales, y posteriormente se dedicarán a darle la bienvenida a sus hijos.

Cualquier persona puede asistir a la boda

Se recomienda a los asistentes llegar temprano, llevar paraguas, zapatos cómodos. Los ingresos se ubicarán en los costados de la plaza por la alcaldía municipal y la zona bancaria. Los locales cercanos ofrecerán el servicio de baños. El municipio cuenta con parqueaderos públicos a los que se puede acceder realizando el pago correspondiente.

El evento contará con los respectivos cuerpos de socorro para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. El comercio y vías de acceso funcionarán con total normalidad en Villa de Leyva.

La boda será un evento tranquilo en el cual se les aconseja a los asistentes guardar silencio y permanecer en las zonas asignadas.

