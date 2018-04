Vargas Lleras rechazó invitación del ELN para hablar de paz en Quito

En su encuentro con los medios de comunicación en Manizales, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, le respondió al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que no acepta la invitación de asistir a Quito (Ecuador), con el resto de candidatos a ser el mandatario de Colombia, para hablar sobre temas de paz.

Indicó que no va a concurrir a dicha reunión y agregó que no se siente optimista ante la negociación del gobierno con ese grupo guerrillero. También cuestionó las acciones de paz que tiene el ELN en Ecuador y las de guerra en territorio Colombiano.

“Ya personalmente no pienso concurrir a esa reunión. He señalado que no comprendo ni he comprendido nunca como mientras en quito se dialoga aquí se promueven paros armados”, dijo Vargas Lleras.

El candidato también dijo que no ve conveniente que los candidatos tengan que intervenir en la negociación con la guerrilla y fue enfático al referirse que esos temas son responsabilidad exclusiva del gobierno nacional.

“Yo no creo que una negociación que está en curso pueda ser intervenida por el proceso electoral. Es el gobierno nacional exclusivamente quien atiende los temas de orden público y de una negociación de esa naturaleza”, manifestó.

Vargas lleras explicó que su negativismo ante esa negociación se debe a que “el país no conoce que es lo que haya se está discutiendo. Me temo mucho que si el inicio con el cual arrancaron esas conversaciones fue del acuerdo de La Habana, no me imagino a dónde van a llegar las pretensiones de esa organización”.

Por último el candidato presidencial cuestionó las acciones del grupo guerrillero. “Es inconcebible que mientras allá se negocia acá se fortalezcan militar y territorialmente que estén copando zonas que antes eran dominadas por Las Farc. Que estén asumiendo todo el conjunto de negocios ilícitos en materia de droga y minería ilegal”.

Comentarios