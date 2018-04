No hay paso hacia los pueblos de occidente

Paralizado amaneció el transporte en la vía Cúcuta – Santiago a la altura del sector conocido como la amarilla por el desbordamiento de un afluente en la zona.

Transporte público, de carga y particular permanecen represados en este punto en medio de las lluvias que persisten en la zona “baja demasiado lodo pero es increíble la cantidad de lodo en ese sector, ahora, la gobernación está haciendo una obra de un muro de contención a escasos 50 metros y esa vía lo que corresponde a una longitud de 200 metros está totalmente acabada y no sé por qué la gobernación no ha tomado cartas en el asunto para solventar el problema…” dijo Alfonso Sarmiento, uno de los transportadores afectados.

Las empresas de transporte que prestan el servicio público hacia municipios como Salazar, Lourdes, Nuevo Gramalote, Villacaro entre otros, ubicados al occidente del departamento suspendieron los despachos. Los pasajeros están realizando trasbordo para llegar a sus sitios de destino.

Mientras tanto, las autoridades viales, mantienen habilitadas maquinarias especiales en las vías Cúcuta – Pamplona; Cúcuta- Ocaña en los tramos identificado vulnerables a deslizamientos y emergencias provocadas por las lluvias donde en las últimas horas se han registrado restricciones en la movilidad.

