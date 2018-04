Definen plan para garantizar territorio digno a Cabildo Zenú de Cartagena

En mesa de trabajo convocada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, fue definida este viernes la hoja de ruta que permitirá garantizar una opción de territorio digno para la comunidad del Cabildo Indígena Zanú, que desde hace 17 años reside en Membrillal, y que acudió a la Administración Departamental con el fin de evitar un desalojo forzoso tras una orden judicial ante la cual no había obtenido ningún apoyo de las autoridades locales.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien presidió esta mesa de trabajo que contó con la presencia de las máximas autoridades del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, la Dirección Nacional de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, y la Alcaldía de Cartagena, entre otros actores, catalogó como “exitoso” este encuentro que comienza a despejar el panorama de estas 104 familias víctimas de la violencia.

El Gobernador de Bolívar dio a conocer que esta hoja de ruta se formalizará a partir del día martes y por eso fue fundamental la presencia de representantes del Gobierno Nacional en este encuentro convocado por la Administración de Bolívar.

“La reunión ha sido un éxito porque hace algunas semanas no había opciones para esta comunidad, para este Cabildo Indígena Zenú que está ubicado en el sector de Membrillal. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de convocar, de gestionar, de socializar y de encontrar una solución para este grupo étnico que estaba ad portas de un desalojo por la fuerza”, dijo Turbay.

Turbay hizo énfasis en que, desde a la Administración Departamental, se ha acudido al llamado de esta comunidad indígena sin importar algunos señalamientos que considera que han sido injustificados.

"Me parece que ha sido un error de la Alcaldía de Cartagena asumir que mi presencia en esto les genera incomodidad. No estoy en otro plan distinto, sino el de ayudar, como tengo que estar presente donde todas las comunidades nos llamen, nos convoquen y nos necesiten. Frente a esto, de manera respetuosa, le he manifestado a la Alcaldía Mayor que, en donde crean conveniente que deba estar, yo voy a estar", dijo Turbay Paz.

De acuerdo con el Gobernador de Bolívar, “hemos tenido presente que, en su condición de víctima y de grupo especial étnico (de este Cabildo Zenú), el Estado no solo tiene que actuar conforme a lo que la ley dice, sino que tiene la posibilidad de ir más allá. Y en eso consiste lo que hicimos hoy (viernes): identificar opciones, validar información, presentar posibles soluciones frente a esta comunidad y, de manera integral, ofrecerles esa salida”.

“Respetamos el derecho, pero también la justicia social. Se trata de entender que podemos ir mucho más allá, que se necesita más tiempo, que esto compromete más esfuerzo, que hay que dedicarle todo nuestro esfuerzo a las comunidades que son minoría y que han sido víctimas de la violencia”, dijo Turbay

Yolanda Pinto de Gaviria, directora Nacional de la Unidad para las Víctimas, destacó la convocatoria liderada por el gobernador Dumek Turbay y le hizo un llamado al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, para que se involucre más en este proceso, debido a que no estuvo presente en la mesa de trabajo llevada a cabo en el CAD de la Gobernación de Bolívar.

“Destacamos el compromiso del gobernador Dumek Turbay, quien hoy ha planteado opciones que van desde la compra de predios para esta comunidad indígena, o poder asumir los costos del alquiler mientras se consigue un asiento definitivo. Sin embargo, hay que decir que esto tiene que ser un trabajo en equipo entre Gobernación Alcaldía, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y de cada una de las partes a las que nos compete la protección de los derechos de nuestras minorías étnicas ”, dijo Pinto.

Por su parte, Richard Moreno, procurador Delegado para Asuntos Étnicos, destacó el liderazgo del gobernador Turbay para evitar un desalojo forzoso del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal y buscar una salida.

“Usted sí está entendiendo la integralidad del Estado, señor Gobernador, y por eso hoy el llamado es que todas las partes comprendan que existen unas responsabilidades y se debe preservar el bienestar social de una comunidad protegida constitucionalmente como lo es este cabildo indígena”, dijo Moreno.

Por su parte, Roger Suárez, capitán menor del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, destacó que, gracias a esta mesa de trabajo convocada por la Gobernación de Bolívar, “hoy el panorama es muy distinto”.

“Hoy nos vamos esperanzados después de los caminos parecían conducir a un desalojo forzoso. Hemos dicho que respetamos la propiedad privada y que entendemos que los predios donde estamos en Membrillal tienen un dueño, pero no podíamos permitir que nos sacaran de forma violencia. Sin duda es un gran avance y continuaremos trabajando para lograr una solución definitiva”, dijo Suárez.

