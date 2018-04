En Barranquilla inició registro de migrantes venezolanos

Este viernes comenzó el registro de los migrantes venezolanos que han llegado a Barranquilla en búsqueda de nuevas oportunidades con el fin de diseñar políticas públicas que ayuden a garantizar la protección de los derechos humanos de esta población.

El proceso estará a cargo durante dos meses por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo entre las 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las autoridades estiman que cerca de 20.000 personas entre migrantes y colombianos retornados han llegado al departamento del Atlántico, debiendo muchos de ellos dormir en plazas, parques y en los alrededores de la terminal de transportes.

Los ciudadanos venezolanos deben llevar un documento de identificación.

Para esta labor se contará con el apoyo de la Personería Distrital, que facilitará los puntos de atención en Barranquilla:

-Casa de Justicia del barrio Simón Bolívar, carrera 23 No.5C-10.

-Casa de Justicia de la Paz, calle 100 No.12F-57.

- Personería Distrital, calle 38 No.45-01. Piso 2, donde funcionarán tres puntos.

Las autoridades locales aclararon que este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado.

