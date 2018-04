Dirigentes de Cúcuta piden mayor atención del gobierno por crisis de AH1N1

La declaración entregada por parte del Instituto Nacional de Salud en donde afirma que en Cúcuta no han sido atendidos venezolanos con casos de H1N1, causó sorpresa en los dirigentes políticos de la región indicando que los organismos desde Bogotá desconocen la realidad que se tiene en la zona de frontera con las enfermedades que provienen desde el vecino país.

Algunos concejales de Cúcuta afirmaron que a diario son atendidos miles de extranjeros en los centros asistenciales y que este tipo de enfermedad continúa latente en la región.

Nelly Patricia Santafe Andrade concejal por el partido de la U, le dijo a Caracol Radio que los directores de los organismos de salud en esta zona son los que conocen de primera mano estos casos y la atención que se les brinda.

“El Instituto Nacional de Salud es quien hace las pruebas y confirman los casos de AH1N1, pero es desconcertante porque se supone que el que conoce la información en el directos del Instituto Departamental de Salud y conozco al doctor Juan Bitar que es una persona que hasta que no tenga las evidencias en sus manos pues no da comunicación y menos a los medios, es una situación que hay que aclarar por qué se del caso positivo del funcionario del CTI que está en delicado estado de salud, en todo caso sabemos que esa pandemia esta y tenemos que seguir cuidándonos porque es un virus que ya está en el ambiente, por eso el instituto recomienda la vacuna de la influenza, esperamos que este organismo nacional no de claridad de que está pasando” dijo la concejal.

Se ha pedido por parte de los dirigentes no abandonar el esquema de vacunación que se había establecido en los puentes internacionales, con el cual se ha logrado aminorar la crisis que se ha generado por la falta de estos medicamentos en Venezuela.

