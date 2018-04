Candidato Munera desmiente supuesta investigación de Fiscalía de Cartagena

A través de un comunicado, el candidato del Polo Democrático a las elecciones atípicas de alcalde de Cartagena, David Munera Cavadía, explicó que: “El señor Alexi Toto Chaves, a quien no conozco, remitió a la Fiscalía el 24 de julio del año 2012, mediante oficio 0574, una nota criminal en contra de todos los concejales de Cartagena de ese entonces, por unos supuestos hechos que ni siquiera son señalados en el mencionado oficio. Por lo tanto aún no existe ningún proceso como tal.

Después de casi seis años de la radicación de dicho documento, de manera casi intempestiva, ayer miércoles cuatro (4) de abril se hizo el reparto de la queja que correspondió a la Fiscalía sesenta (60) seccional, que aún no me ha llamado a ningún tipo de declaración. Con certeza puedo afirmar que desconozco completamente el contenido de la denuncia, pero como siempre estaré a disposición de las autoridades a rendir las cuentas de mis actos.

Conocí de la existencia de esta denuncia a través de una veeduría de la ciudad y por los medios de comunicación y las redes sociales, sobre un supuesto prevaricato que no he cometido y cuyos hechos desconozco. Toda mi vida ha sido regida por principios y valores éticos, con la honestidad y la transparencia puesta a toda prueba, de la cual son testigos todas las personas con quiénes he tratado. Estoy absolutamente seguro que en el trámite del proceso probaré mi inocencia y la fiscalía terminará archivando la denuncia.

El hecho que se haya hecho la repartición de este proceso casi seis años después de haberse denunciado, cuando me encuentro desarrollando una campaña como aspirante a la alcaldía de Cartagena, cuyo grito de batalla es contra la corrupción, ha servido para que mis contradictores realicen un ataque orquestado contra mi campaña, buscando acallar mis denuncias lo cual no van a lograr. Ahora más que nunca seguiré con mis denuncias, puesto que quienes tienen secuestrado el presupuesto de la ciudad, los financistas y casas políticas que dominan a su antojo la política no se saldrán con la suya. Cartagena me conoce y yo no me amilanaré ante este nuevo ataque de los corruptos.”

