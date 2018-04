Estoy tranquila con respecto a la valorización: Luz Piedad Valencia

“Estoy tranquila y he actuado con transparencia en el proceso de valorización” fue lo que dijo la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia al término del primer día de interrogatorio ante la fiscalía que la investiga por el presunto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos por obras no ejecutadas de la valorización

La ex mandataria reitero que sus actuaciones fueron hasta diciembre del 2015 y quien pagó el anticipo a los contratistas fue el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, hoy en el palacio de justicia continuará el interrogatorio a Valencia Franco.

El alcalde de Armenia dijo que del proceso judicial que se adelanta a la valorización, se espera que haya verdad, justicia y reparación.

