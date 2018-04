Alumno de Universidad CES será asesorado por Harvard y estudiará en China

Por su desempeño académico y el interés en buscar áreas de formación relacionadas con la administración y finanzas, Jhon Stivens Zapata Hoyos, un estudiante de la Universidad CES, de Medellín, fue elegido por la organización internacional Mentors 4 U para recibir asesoría por un líder empresarial o académico respetado de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

El joven Zapata Hoyos aspiró a la mentoría gracias a su promedio general de 4.6 en el programa de Administración de Empresas de la Universidad, en esa organización que tiene 500 mentores en el mundo, con antecedentes académicos y profesionales excepcionales en los campos de negocios, administración y finanzas.

Según Mentors 4 U, corporación que nació en Italia, los asesores tienen títulos de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo y en su mayoría son líderes empresariales y académicos reconocidos en las áreas académica y laboral.

En este caso se trata de un exalumno de Harvard y exempleado de la firma internacional Monitor Group.

“En mi caso quiero formarme en consultoría y estrategia. Ahora tengo a alguien que es experto en esa temática, tiene una experiencia, ha estado donde uno quisiera estar y lo estoy aprovechando. Uno siente emoción y todo esto me gusta. A veces dice uno: para tener 20 años he hecho muchas cosas ya, monitor de investigación, he publicado, he hecho consultorías, etc. Hay momentos donde he hecho mucho y también, hay momentos de duda”, confesó el estudiante de Administración de Empresas, y uno de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.

CES destaca logro

Para la Universidad CES es destacable el reconocimiento hecho al estudiante, un habitante del barrio Alfonso López, en el noroccidente de Medellín, que no sólo se beneficiará con la mentoría, sino que, actualmente se destaca por ser uno de los 493 estudiantes de la U beneficiados con el programa del Ministerio de Educación Nacional, Ser Pilo Paga.

No solo recibirá consejos de un profesional de Harvard, pues Jhon Stivens, hijo de un expolicía y una ama de casa, también recibió la beca Sofía Pérez de Soto, otorgada por la fundación que lleva el mismo nombre y la Universidad CES.

Con la ayuda económica, saldrá por primera vez del país y cursará una pasantía en el segundo semestre de 2018, en Zhejiang International Studies University en la ciudad de Hangzhou, China, y recibirá un sustento de US$1.000 al mes.

Una vez concluya la mentoría y la pasantía, este joven buscará hacer su tesis en la creación de una Spin Off basada en el Modelo de valoración y creación estratégica de marcas.

No descarta especializarse en consultoría, estrategia y emprendimiento, como una de sus grandes pasiones y más adelante convertirse en docente universitario.

Comentarios