Cobertura en vacunación contra el sarampión en Bolívar es del 94,9%

Ante los dos primeros casos de sarampión importados desde Venezuela confirmados en Bolívar, el primero en el municipio de Arjona y el más reciente en la ciudad de Cartagena, en cumplimiento de los protocolos emanados por el Instituto Nacional de Salud, tanto la Secretaría de Salud Departamental como el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), se permiten entregar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, debido a que han sido tomadas las medidas preventivas necesarias y actualmente la cobertura de vacunación contra la triple viral en todo el territorio bolivarense es del 94,9%.



No obstante, Verena Polo Gómez, secretaría de Salud (e) de Bolívar, reiteró su llamado a los padres de familia para que todos los niños con edades entre 1 a 10 años reciban la dosis de Triple Viral correspondientes, la primera a la edad de un año y el respectivo refuerzo a los 5, sin aún no han cumplido con ese esquema de vacunación necesario para cerrarle las puertas al virus del sarampión.



La funcionaria departamental explicó que, si el niño es mayor de 5 años y aún no le ha sido aplicado su refuerzo contra el sarampión, de inmediato se debe acudir a los distintos puestos de vacunación que han sido dispuestos en todo el territorio departamental y que se suman a las más de 2500 dosis que ya fueron aplicadas el pasado mes de marzo durante la campaña “En Bolívar le cerramos las puertas al sarampión”.



“Es conocido por todos el caso confirmado de sarampión en el municipio de Arjona. Se trata de un niño de 16 meses de edad, procedente de Caracas (Venezuela), que ya fue dado de alta. Hay que reconocer que el sarampión y la rubeola se constituyen en uno de los eventos que están en eliminación en el país”, dijo Polo.



La Secretaría de Salud explicó que un virus está en proceso de eliminación cuando “puede haber circulación de este, pero es inadmisible la presentación de la enfermedad.”



De otra parte, se cataloga como eliminación cuando “no hay circulación del virus ni padecimiento de la enfermedad”. Y que, por esta razón, “ en el país y en el departamento de Bolívar se han realizado un sinnúmero de estrategias para prevenir el sarampión y la rubeola”.





“Es importante mencionarles que, en el año 2005, se realizó una jornada nacional de vacunación masiva a la población contra sarampión y rubeola, donde Bolívar fue certificado por el Ministerio de Salud, debido al cumplimiento de coberturas. En el departamento de Bolívar, a raíz del caso importado desde nuestro país vecino de Venezuela, se han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, de promoción y de prevención”, dijo Polo.





¿En qué consisten las medidas tomadas contra el sarampión en Bolívar?



En municipio de Arjona, antes de ser confirmado el caso, ya habían sido tomadas las siguientes medidas:



1. Búsqueda activa comunitaria, que consiste en realizar un censo epidemiológico en donde se propende por la identificación de signos y síntomas compatibles con la enfermedad, como son: fiebre por más de cinco días, acompañado por un brote rojo, que inicia por la cara y tos, entre otros.



2.Además, la Secretaría de Salud Departamental realizó la búsqueda de personas susceptibles. Estas son aquellas poblaciones que nunca han sido vacunadas contra el sarampión y rubeola y que no tienen antecedentes de haber padecido la enfermedad.



3. Se realizó el monitoreo rápido de cobertura, que consiste en la búsqueda de la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de niños menores de 5 años, a quienes se les revisa su carné de vacunación, con el fin de verificar el esquema completo. Los niños de 1 un año deben tener la dosis única de la Triple Viral, mientras que el refuerzo en niños de 5 años con el mismo biológico.



“En este momento, como el caso es confirmado en el municipio de Arjona, las estrategias de vacunación fueron llevadas, casa a casa, en toda la población susceptible de 15 a 30 años de edad. Se incluyó todo el cerco epidemiológico lo correspondiente a nueve manzanas alrededor del caso índice”, explicó la Secretaría de Salud de Bolívar.



También se está haciendo seguimiento a los contactos asistenciales (personal médico que estuvo en contacto con el caso) y convivientes (personas que habitan con el niño) por un periodo de 30 días.

Comentarios