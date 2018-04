Se dilata decisión judicial final de Aquarela cerca al Castillo San Felipe

Un nuevo atraso sufrió el proceso jurídico que se adelanta contra el proyecto urbanístico Aquarela cercano al Castillo San Felipe y que se ha dicho podría afectar el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Unesco otorgado a Cartagena por sus fortificaciones.

Según Lucas Tamayo, representante del proyecto, la falta de expertos durante la audiencia del juzgado no permitió llevar a cabo unos estudios del terreno que pretendían determinar las áreas de influencia.

“La audiencia policiva del día de hoy tres de abril fue suspendida nuevamente para el día 22 de mayo toda vez que no se pudo contar con la presencia de equipos de topografía que había solicitado la inspección de policía y el personal del distrito de Cartagena, de igual forma la semana anterior recibimos una carta del Ministerio de Cultura en la cual nos manifiestan que no es posible, no es prudente reunirse con nosotros para ningún tipo de conversaciones, entonces la reunión se hará el día de la audiencia de pacto de cumplimiento de la cual ya fuimos notificados y se va a realizar el día 11 de abril a las 2:30 pm.”

A mediados de año la Unesco tendrá su asamblea general donde se espera que sea expuesto el caso de Cartagena y someterlo a análisis de la plenaria.

