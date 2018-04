Exmilitante del Centro Democrático detrás de amenazas contra el "Matador"

Como un empresario de música que trabaja en zonas de Nariño, Cauca y Putumayo se caracteriza en su perfil en Facebook el abogado Ariel Ortega Martínez, identificado como el autor de las amenazas contra el caricaturista de El Tiempo DIARIO Julio Cesar Gonzalez , “Matador”.

Ortega Martínez se describió como tal en un mensaje que le envió en su momento al cantante Felipe Peláez.

Es uno de los pocos textos que aparece en su perfil que fue borrado tanto de Facebook y de Tweeter en las últimas horas.

Hay trinos de Ortega Martínez que aparecen en redes en Cali en los cuales promueve reuniones con Oscar Zuluaga, fotografías con el expresidente Álvaro Uribe y la senadora María Fernanda Cabal.

El centro democrático expulsó a Ariel Ortega Martínez como responsable de las amenazas al comunicador.

Esa colectividad lo señala de adoptar lenguaje violento, porque " sus declaraciones son una falta gravísima que atenta contra la dignidad y la seguridad del comunicador y afectan gravemente el buen nombre del partido, de conformidad con el estatuto de la colectividad.

Este abogado según lo denunció en su momento la columnista María Antonia García de la Torre, también la había amenazado por su columna Caída de la torre.

Entretanto el concejal de Cali Roberto Rodriguez militante del Centro Democrático, dijo que el señor Ariel Ortega Martinez es funcionario de las Empresas Municipales de Cali y fue expulsado de esa colectividad y hoy es solo un simpatizante.

“Lo conozco desde hace un par de años y ahora sale con este tipo de amenazas que no las comparto de ninguna manera”, dijo el edil en dialogo con Caracol Radio.

Julio César González, caricaturista de EL TIEMPO conocido como Matador, anunció a través de Twitter que se retira de las redes tras recibir amenazas de muerte a través de ese medio.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador a través de su cuenta de Twitter.

