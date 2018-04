Más de un año de alerta sanitaria por cierre de un matadero en La Mesa

Hace más de un año que por determinación del Invima, la planta de sacrificio animal del municipio de La Mesa fue clausurada, esto debido a que no cumplía con el cumplimento de las normas sanitarias exigidas, la principal consecuencia ha sido la prolongación de una alerta sanitaria en el municipio; el aumento del abigeato (robo del ganado) y la presencia de mataderos clandestinos.

En dialogo con 6AM Hoy por Hoy, Mercedes Rodríguez, alcaldesa del municipio explicó que la decisión del Invima fue debido a que el uso del suelo no era el permitido para este tipo de operación, pero no solo eso, la funcionaria afirmó que el año pasado, la Corporación Autónoma Regional (Car) atendió una denuncia ciudadana contra la planta que venía de varios años atrás y también pidió su cierre absoluto.

“La situación es grave ya que tenemos dos requerimientos normativos, el de la Corporación y la del Invima que no podemos cumplir como municipio y debido a eso nos cerraron nuestra planta de sacrificio animal” agregó Rodríguez.

Además, explicó que el matadero es regional, lo que significa que afecta no solo a los miles de habitantes de La Mesa si no a otros municipios aledaños, según la alcaldesa, no se cuenta con la logística ni las capacidades para controlar la presencia de mataderos al aire libre, dependen de las denuncias que hagan los habitantes.

Respecto a la apertura del matadero municipal la alcaldesa afirmó que: “Teníamos en curso un plan con el Invima para establecer medidas provisionales de mínima sanidad. Pero tuvimos que parar por la determinación de la Car ya que tenemos incertidumbre, de que no se apruebe el vertimiento que es lo único que falta (…) Yo sé que podemos poner a operar nuevamente la planta, pero necesitamos una pronunciación por parte de las autoridades competentes.”

