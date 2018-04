Constructores piden revisar el POT para todos

A través de un comunicado oficial, los constructores de Pereira unidos en Camacol, pidiero que se haga una revisión completa al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, a propósito de que se había anunciado una modificación para poder darle vía a la construcción del World Trade Center.

Y es que recordemos que el POT no autoriza la construcción de este tipo de edificios en la zona de la Villa, por lo que la Cámara de Comercio de Pereira (promotora del proyecto) y la Alcaldía han estado buscando salidas.

"Ese no es un caso aislado, existen muchos de los que podemos avizorar, vemos un gran impulso para traer inversión extranjera y se encuentran con un POT demasiado restrictivo. Ese es uno de los tantos problemas que tiene el POT de Pereira. Si los expertos dan solución al WTC deberíamos buscar soluciones a tantas otras cosas que hoy nos parece que están mal en ese documento", dijo Yamil Chujfi, gerente de Camacol.

En el comunicado, los agremiados explicaron que, "Es tan necesaria la revisión del POT, que hoy en día, sin ir muy lejos, el proyecto World Trade Center, icono de progreso e innovación para cualquier ciudad, no es viable en su desarrollo, debido a que donde se construirá existe un uso de suelo diferente al requerido. Para dicho modelo de negocio estarán dentro de los próximos días buscando una alternativa que no frene dicho proyecto tan importante para la región, pero ¿es lógico que una ciudad no permita en una zona del centro de convenciones de la ciudad, un edificio de oficinas y servicios?; Este caso no es aislado, a los tantos que hoy en día se pueden ver en la ciudad. Existirán situaciones en los que inversionistas busquen oportunidades en Pereira, pero debido al uso de suelo tan restringido será imposible para que se interesen en invertir. Nuevos hoteles, centros comerciales o universidades son hoy en día una gran incógnita porque no encuentran en el POT de Pereira un uso de suelo que les permita llevar a cabo los planes de inversión. No se puede caer en el error que a cualquier solución inmediata se pretenda hacer una especie de ¨remiendos ¨ al POT llamadas doctrinas".

