"El acueducto de Villamaría es obsoleto"

En Villamaría los habitantes que hacen fila con canecas, baldes, ollas y cualquier recipiente que sirva para cargar agua comentan, entre ellos, que la situación del acueducto en ese municipio es la misma cada que hay temporada de fuertes lluvias.

“Ellos deben de tener un plan B para cuando ocurran estas emergencias. Para eso manejan buena plata que sale de los exagerados cobros a los usuarios”, comentó airadamente uno de los damnificados con la emergencia que se originó en esa población desde el pasado fin de semana por el daño en la bocatoma del servicio de acueducto y que dejó a la localidad sin agua.

Por su parte una joven que hace fila junto a sus hermanos manifiesta su inconformidad y arremete contra la administración municipal. “Siempre es lo mismo. Nos quedamos sin agua, toca sacar las poncheras y las canecas y caminar cuadras para llevar agua a la casa. Ni siquiera hay un plan de contingencia, a pesar de que la emergencia es la misma cada que hay empalizadas o derrumbes que dañan las bocatomas”.

Los comentarios de la comunidad evidencian que esta situación es frecuente en Villamaría y agregan que también es reiterativo el corte del servicio en ese municipio por diferentes razones distintas a las fuertes lluvias.

En los registros de los medios de comunicación se encuentra que en diciembre de 2016 también hubo una emergencia de grandes proporciones. Esa vez un derrumbe también afectó uno de los ductos que transportan el líquido y al menos 15 mil personas se quedaron sin agua.

Sobre este tema el alcalde de Villamaría, Juan Alejandro Holguín, manifestó que su municipio tiene un acueducto antiguo y obsoleto, que además no ha tenido mayores inversiones.

“Villamaría tiene un acueducto que es obsoleto, que tiene 30 años, que fue diseñado para 20 años y que cuando se construyó no se pensó para la cantidad de habitantes que hay en este momento. Sobre ese acueducto en los últimos 30 años no se ha hecho labor significativa” dijo el mandatario.

Sobre sus gestiones para mejorar el acueducto dijo que desde el año pasado ante organismos de del orden nacional han buscado recursos, sin embargo desconoce qué tipo de obras deben hacerle y da una cifra tentativa, pues argumenta que primero deben hacer estudios.

“Nosotros desde el año pasado y consientes de esa situación hemos estado gestionando ante organismos del orden nacional, ante Findeter recursos para hacer un tratamiento significativo para poner el acueducto acorde a la realidad y la época de municipio. En esa gestión estamos, sabemos que debemos hacer unos créditos importantes y esa es una meta de esta administración”, puntualizó el alcalde Holguín.

Frente a la pregunta de cuánto es el dinero que se necesita para modernizar y optimizar el acueducto de ese municipio dijo que “Hay que empezar por hacer unos estudios, por adecuar lo que tenemos. Es que ni siquiera se ha acabado lo que hicieron hace 30 años. Hay que empezar por acabar lo que se inició en ese tiempo, por generar unos estudios, por conseguir unos recursos que podrían estar alrededor de unos 30 mil millones de pesos”.

Por último Holguín manifestó que “habría que preguntarle a las administraciones anteriores” por qué no se hicieron inversiones en el acueducto, que él no tiene respuesta a eso. También cabe recordar que de acuerdo a sus declaraciones en su periodo de gobierno que ya superó el 50% tampoco han hecho inversiones para la modernización y optimización y que aunque han buscado recursos del orden nacional aún no hay estudios para determinar el tipo y costo de las obras.

Comentarios