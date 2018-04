Secuestradores en Venezuela exigen comida como recompensa

Venezuela enfrenta un nuevo capítulo de inseguridad, ahora los secuestros exprés tienen un elemento adicional, las víctimas son obligadas a pagar sus rescates con comida. En este caso Isis Bracho, docente y periodista fue detenida contra su voluntad y obligada a realizar un recorrido con sus captores, quienes llegaron hasta algunos establecimientos comerciales donde la mujer debió pagar productos como harina, café y otros rubros que los delincuentes fueron pidiendo a través de una lista a los comerciantes.

La dama denunció ante los micrófonos de Caracol Radio el hecho. Con temor a represalias explica que los hombres vestidos con uniformes la abordaron a las afueras de una farmacia donde la mujer compraba algunos medicamentos junto a su hermano. Una vez en el vehículo, sus captores trazaron una ruta que la mujer debió seguir, por temor a que estos atentaran contra su vida.

“Empezó a pedir. A cómo está el arroz, a tanto, dame un bulto. A cómo está el café, dame un bulto. A cómo está la harina, dame un bulto. Hubo un momento en donde no había uno de los productos, ahí fue cuando el secuestrador Llamó desde el teléfono de mi hermano y decía Comandante, no hay. A mí me hacían pagar lo que iban comprando y este hombre dijo vamos a otro almacén a comprar lo que falta. También habló con el comerciante, y le dijo recuerde que la factura tiene que hacerse a nombre de abasto bicentenario”, Explicó Isis Bracho.

De esta forma fueron desocupadas las cuentas de la periodista, quien indefensa debió acceder a las demandas de sus captores. La mujer detalla que fueron momentos de pánico que le han robado la tranquilidad de los últimos días, en donde no ha podido descansar y ha presentado episodios de pánico que deben ser controlados con medicamentos.

