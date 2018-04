No dejemos morir La Popa

Y en ese tema de despertar de los cartageneros quiero hacer un llamado especial al tema del cerro de La Popa, no es posible lo que está pasando, las quemas nuevamente se multiplicaron, necesitamos ejercer una autoridad en el cerro de La Popa, la informalidad, los barrios, los cambuches que están construyendo, no podemos dejar que un valor tan grande, una riqueza tan grande de la ciudad de Cartagena poco a poco no las estén quitando de las manos, además es el último bosque tropical que nos queda en Cartagena.

Hagamos un llamado todos en redes para proteger el cerro de La Popa, hacer un llamado a la alcaldía, a la policía, a los órganos de control para que protejamos el cerro porque el tema del acceso si es cierto, a los vehículos les están prohibiendo el acceso, pero hay otros, los no formales que ve como uno suben con cantidad de material para construcción, no puede ser.

No queremos que se vuelva a dar una temporada fuerte de lluvias porque lo de San Francisco va a quedar en pañales, por Dios, no sigamos, si queremos proteger a nuestras familias, si queremos proteger a nuestra comunidad no sigamos colocando más cambuches alrededor de La Popa nos lo va a cobrar y nos lo va a cobrar feo.

Qué lindo sería pensar en unos paseos peatonales alrededor de La Popa, qué lindo sería pensar en una visita a la iglesia a través de un teleférico, no podemos seguir con unas condiciones en un espacio tan valorado y de tanta riqueza para la ciudad, no podemos seguir sin protegerlo.

Pensemos en que La Popa es uno de nuestros legados naturales más importantes y que definitivamente debemos protegerlo. El llamado es a los cartageneros y a las instituciones que tienen que ver con que se proteja y se preserve La Popa.

Comentarios