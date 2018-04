“La Van Der Hammen debe permanecer como está” afirman expertos ambientales

Aunque la propuesta que presentó la alcaldía afirma que tiene como propósito aumentar el área ambiental de la reserva de 634 hectáreas a 1.104 y el área total de 1.396 a 1.710, el profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la universidad Nacional considera que sin importar las modificaciones que se hagan: “son propuestas politiqueras sin ningún fundamento ambiental o científico, así no se va a recuperar nada, lo que debe hacerse es lo que se ha dicho hace más de 20 años, tratar de mantener esa zona de la reserva”.

Rangel explica que la importancia de la reserva es su función como barrera entre Bogotá y municipios aledaños, que impide una posible urbanización de más ecosistemas naturales.

“La zona de la reserva como fue concebida por el profesor Van Der Hammen es la zona ideal para mantener un límite que “impida” que el distrito englobe las poblaciones cercanas y haga una conurbanización, un fenómeno del que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener barreras geográficas naturales que impidan que el distrito se siga tragando a los pueblitos cercanos, que eso inmediatamente los liquida desde el punto de vista ambiental.” Agregó el docente.

Por otro lado el profesor y director de Klimaforum Latinoamerica Manuel Guzmán afirma que la Car y el Ministerio de Ambiente deben explicarle a la ciudadanía cuales son los términos en los cuales fue delimitada la reserva.

“La reserva Van Der Hammen tiene que quedarse como está, eso había sido definido por el Ministerio de Ambiente, y la Corporación Autónoma Regional (CAR) debe contestarle a la alcaldía que no es viable su propuesta, eso se ha venido estudiando desde años atrás (…) ahora no se puede sustraer territorio de allí con el argumento de que se van a poner nuevas zonas verdes y que por que ahí no hay bosque, nadie ha dicho que eso es un bosque.”

Finalmente ambos expertos afirmaron que junto con sus grupos de estudio o trabajo están dispuestos a tomar acciones jurídicas en el caso de que la Car acepte la propuesta distrital. Es esta entidad precisamente la que evaluará y determinará si la propuesta es viable o no, si da un visto bueno, lo que propone la alcaldía finalmente hará parte del próximo Plan de ordenamiento territorial.

