"Invias nos pregunta cuál es la draga que necesitamos en el puerto": Verano

En diálogo con Caracol Radio el gobernador Eduardo Verano, aseguró que el INVIAS le ha preguntado sobre cuál es la draga que necesita el puerto de Barranquilla para buscar una salida a la crisis que afronta la terminal por restricciones a las grandes embarcaciones.

"Ellos nos están preguntando que cuál es la draga que nosotros queremos que traiga el INVIAS. Nosotros no sabemos de draga. Los que deben hablar en estos momentos son sus técnicos", expresó el mandatario departamental.

Verano indicó que espera que los técnicos entreguen su "diagnostico claro porque la draga que han traído no tiene la especificaciones básicas necesarias para poder operar en momento de oleaje y brisa".

El gobernador lamentó que aun cuando la draga holandesa De Bouganville se encuentre desde el pasado 9 de febrero en la zona portuaria, ésta no haya podido iniciar con su tercera fase de remoción de sedimentos.

"No se trata de tener un contrato de dragado, se trata de que el contrato exija traer la draga adecuada a criterio de los que las van a manejar, según las condiciones meteomarinas que se presentan", expresó Verano.

Al ser consultado, el presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, René Puche, señaló que "es un comentario que he escuchado en varias ocasiones al director del Invias. Todos estamos de acuerdo que la draga no puede operar por las condiciones meteomarinas que se registran".

A consideración de Puche, "estamos llegando a puntos críticos y en este momento es una cuenta de cobro por la falta de atención que le hemos dado al canal de acceso."

"El gobierno no está haciendo su labor de garantizar la navegabilidad. No se hace mantenimiento en tajamares y es evidente porque permite la sedimentacion en Bocas de Ceniza, no se hace profundización del canal de acceso, se construye un puente sobre el río sin estudios previos. No se tiene en cuenta la erosión del río Magdalena en el centro del país y ahora están buscando una solución desde el sofá", señaló el portuario.

