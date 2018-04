Ex comandante de la Policía de Tunja devolvió la condecoración ilegal

Antes de asumir su cargo en una misión diplomática en Argentina, el coronel Oscar Moreno, Ex comandante de la Policía Metropolitana de Tunja devolvió la condecoración mediante oficio.

“En el Concejo se había presentado una proposición para exaltar al coronel Moreno. De los 15 concejales presentes, 8 votaron que no a la proposición y 7 que sí. Por eso, la decisión del acuerdo municipal fue que no se instauraba la condecoración, debido a que vemos en la ciudad focos de inseguridad que nos preocupan. Eso pasó en la sesión desarrollada en día de la transmisión de mando, en horas de la mañana. Pero en la tarde, en plena ceremonia de la Policía Nacional, el presidente del Concejo lo condecoró, contradiciendo la decisión tomada en la condecoración. Por esa razón, esa condecoración es ilegal. El coronel Moreno evidentemente no tenía ningún conocimiento al respecto de la situación, y por eso recibió la condecoración, pero tras la noticia, se vio obligado a entregarla de forma voluntaria”, sostuvo el concejal Anderson Mendivelso en Caracol Radio.

Por este motivo, el presidente del Concejo está en líos disciplinarios.

