Alcalde de Santa Marta exige efectividad a Migración Colombia

En medio de las críticas que están recibiendo las autoridades de seguridad en Santa Marta por el incremento de robos en todas las modalidades, el alcalde Rafael Martínez se defendió responsabilizando en gran parte a Migración Colombia de esa problemática.

Según el mandatario de los samarios, los robos se han incrementado por dos factores: la desarticulación de bandas dedicadas al microtráfico y la migración ilegal de venezolanos que se quedan sin control en esta ciudad y están delinquiendo.

Rafael Martínez dijo a Caracol Radio que la situación de los venezolanos está desgastando a las entidades del Distrito de Santa Marta porque provoca acciones que terminan sin medidas sancionatorias o de castigo efectivas y que tampoco se pueden evaluar ante la falta de cifras que indiquen cuántos de esos ciudadanos extranjeros están en este territorio y bajo qué condiciones de legalidad o ilegalidad.

“Estoy por pensar que en Migración no está pasando nada, de qué sirve esa entidad si no podemos repatriar a ninguno de los que sorprendemos en actividades irregulares, entonces no sirve”, expresó el alcalde Martínez.

El mandatario también afirmó que no recibe respuestas claras y contundentes de la dirección seccional de Migración Colombia para definir un plan más efectivo para combatir los delitos que cometen algunos venezolanos.

“El delegado de Migración Colombia no da respuestas concretas, le estamos pidiendo efectividad, dejémonos de tanto protocolo, de tanto tramite y seamos mucho más efectivos, de lo contrario olvidémonos de migración y miremos otras alternativas con entidades del orden nacional que nos ayuden a repatriar venezolanos”, puntualizó el Alcalde.

La máxima autoridad en seguridad del Distrito de Santa Marta aprovechó su intervención en Caracol Radio para pedir a Christian Krüger Sarmiento, director nacional de Migración Colombia, que haga presencia en Santa Marta que está al borde un colapso por “los venezolanos que están ocupando las filas de la informalidad, construyendo ranchos en los cerros e invadiendo terrenos, delinquiendo en las calles y desgastando a los funcionarios sin intervención oportuna de esa entidad”.

