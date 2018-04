En marcha Plan de Austeridad y Ahorro en arriendos de Alcaldía de Cartagena

Más de

Cartagena de Indias, D. T y C, 02 de abril de 2018. Con una reducción del 16% anual en comparación con los arriendos que anteriormente pagaba el Distrito por oficinas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad, entró en marcha el Plan de Austeridad y Ahorro para estos inmuebles, con el traslado de siete oficinas Distritales al moderno edificio Portus, ubicado en el barrio Manga.

“El Plan de Austeridad aplica para cada uno de los servicios que la Oficina de Apoyo Logístico genera para el Distrito, por ello se analizaron gastos de combustible para el parque automotor, aires acondicionados y el tema de arrendamiento en el básicamente estábamos encontrando márgenes en gastos de arriendo incluso de 70 mil pesos el metro cuadrado por oficinas, un costo excesivo”, explicó Judith Pérez, directora de Apoyo Logístico del Distrito.

Un costo excesivo en arriendo por oficinas antiguas que no contaban con las condiciones mínimas de acomodación para la ciudadanía, servidores públicos y contratistas.

“Encontramos oficinas con humedad, inmuebles con poco luminosidad, en donde los aires acondicionados a pesar de estar arrendados con el mismo inmueble no funcionaban, la ciudadanía y los servidores públicos se sentían impactados, en esa medida teníamos que cambiar para mejorar las condiciones de todos”, dijo Judith Pérez.

En la búsqueda de mejorar las contexto locativo y humano de estas dependencias, se presentó la oferta del moderno edificio Portus, en el barrio Manga, que ofreció siete pisos para el traslado de las oficinas de Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Planeación y Control Urbano, Oficina de Control Disciplinario, Oficina de Control Interno, Valorización Distrital y el despacho del Alcalde, que de manera provisional estará ubicado allí mientras se realizan unos trabajos de reforzamiento estructural en el Palacio de La Aduana.

“El edificio Portus cuanta con unas instalaciones modernas y además encontramos el metro cuadrado en 56 mil pesos, ofrece toda los mobiliarios necesarios en el mismo contrato, sillas ergonómicas, luminosidad, y aires acondicionados óptimos, además la agilidad para el arreglo de mobiliarios puesto que ellos mismos asumen esos costos”, explicó la funcionaria.

En el mismo contexto, también se presentó el ahorro del 100% en vigilancia, puesto que el mismo edificio ofrece este servicio y adicionalmente los funcionarios tendrán un ingreso con huella digital a cada una de las dependencias.

“Debíamos tener un vigilante las 24 horas en cada una de las dependencias, en el nuevo edificio ellos nos ofrecen este servicio, además, nosotros nos debemos a la ciudadanía están dispuestas también las salas de atención al ciudadano cómodas y con mejor calidad en la prestación del servicio”, enfatizó.

Comentarios