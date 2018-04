“Damnificados de San Francisco tendrán solución definitiva”: Quinto Guerra

El candidato a la Alcaldía de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, arrancó la fase definitiva de su campaña este domingo con una gran caminata en el barrio San Francisco llevando un mensaje esperanzador a los damnificados por la falla geológica ocurrida hace siete años.

El recorrido se inició en el sector El Wio y continuó por el Ancianato, sector La Pista, Las Lomas y la calle Los Fundadores, exactamente en la zona de la tragedia que obligó a centenares de familias a abandonar sus viviendas.



Antonio Quinto Guerra saludó a todos sus habitantes y escuchó los problemas que los agobian. “En mi gobierno garantizaremos el derecho fundamental a una vivienda digna a todos los habitantes del barrio San Francisco. En especial, a los moradores del sector Las Lomas, calle Fundación, quienes así como el popular 'Chino' Conapia perdieron sus casas el pasado 13 de agosto de 2011, en un lamentable incidente producto de una falla geológica. ¡Mi compromiso es con cada uno de ustedes!”, dijo Quinto Guerra.



Posteriormente, se reunió con un grupo de jóvenes en riesgo del barrio San Francisco de la pandilla Trikys Nays'. “Mi mensaje es de esperanza. En mi gobierno tendrán mayores oportunidades, empleo, acceso a la educación superior e inclusión social. Desde la Secretaría de la Juventud, crearemos políticas públicas orientadas al desarrollo integral de todos ustedes. Vamos a rescatar a todos los jóvenes en riesgo de San Francisco a través del deporte. Contarán con escenarios deportivos dignos donde tendrán la oportunidad de explotar sus talentos y, posteriormente, representarnos a nivel local, departamental y nacional. Desde el Distrito tendrán todo el apoyo institucional. ¡Allí estaremos para servirles!”, indicó.



“Queremos una solución”: Damnificados



Antonio Corrales, habitante de San Francisco, precisó: “Ya son casi ocho años de sufrimiento. Tenemos una demanda ganada en primera instancia con una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que está hoy por medio del Distrito en el Consejo de Estado para determinar quién termina esta sentencia; si es el Consejo de Estado de Bogotá donde no hay jurisdicción o aquí en los juzgados de Cartagena”.



“Vamos a votar por Quinto por qué es la fórmula que necesitamos. Es la persona con la capacidad administrativa, es un hombre que se conoce realmente la ciudad. Fue él desde el Concejo quién nos ayudó a conseguir recursos para solucionar nuestra problemática de vivienda, así como nos apoyó hace ocho años. Hoy, nosotros la comunidad de San Francisco, le reitera todo nuestro apoyo”, dijo.

Durante el recorrido los acompañaron varios líderes, entre ellos: Evaristo González dirigente de San Francisco, Walter Marrugo, Miguelito Cruz, Gilberto Rebollo, Leandro González, Luis del Cristo"El Cone" Díaz, ex aspitante a la Cámara de Representantes. Además, Teresa Maza y Alfonso Anaya Lorduy, ex concejal de Cartagena.



Por último, Quinto Guerra dijo: “Agradecido con las palabras de respaldo a nuestras propuestas de los reconocidos dirigentes del barrio San Francisco David Gamarra y Antonio Corrales. ''Usted es la esperanza de una pronta solución para cada uno de los problemas que aquejan al barrio San Francisco. Hoy le ratificamos nuestro incondicional apoyo''. A ellos y otros dirigentes cívicos como Manuel Vergara, Leandro Fuentes, El Negro Olascoaga, Dina Coneo, Marco Silgado, Otoniel Maldonado, Teresa Maza, Gilberto Hoyos, Fabián Barón, entre otros, mi agradecimiento y compromiso para trabajar por la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad”, puntualizó Quinto Guerra.

Comentarios