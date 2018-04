Activan plan de retorno en terminal de transporte de Tolima

Las diferentes empresas en la terminal de transportes de Ibagué, cuentan con todo el parque automotor listo para garantizar el retorno de cientos de colombianos al término de esta temporada de vacaciones de Semana Santa.

En la última semana destinos hacia el eje cafetero, Valle, Melgar, Girardot fueron a los que más se movilizaron los pasajeros, así como un alto número ingreso desde la capital de país a Ibagué, para unos 94.000 usuarios que han ingresado a la terminal.

El director operativo de la terminal el ingeniero Diego Bonilla, hizo un llamado a los pasajeros para que le madruguen al plan retorno y no tengan inconvenientes para llegar a sus diferentes destinos, además se está haciendo una valoración a los conductores con pruebas de alcoholemia, así como verificar su estado físico para que no se presenten hechos que lamentar en la carretera y se está solicitando que se compren los tiquetes solo en las empresas reconocidas y no se acuda a transporte ilegal.

Se prevé que más de 20.000 pasajeros se movilicen en las próximas horas por la terminal de Ibagué.

Comentarios