En el Centro Histórico de Cartagena caballo cochero mordió a una mujer

Lo que iba a ser una noche de espiritualidad de Luz Marina Ojeda, terminó en un calvario. La mujer que estaba en el Centro Histórico visitando iglesias, fue mordida en el brazo izquierdo por un caballo cochero luego que ella tratara de impedir su paso para salvaguardar a un menor en condición de discapacidad.

Ojeda era ajena a la escena, según su relato, ellas iban caminando por una sección muy angosta de la calle en la plaza de los Coches, debido a que había muchos de estos caballos cocheros acaparando el espacio, fue allí cuando se percató de la escena.

"Ellos iban delante de nosotros, cuando me doy cuenta que viene un coche prácticamente a embestir a esta familia, estaban el señor, su esposo y el niño con discapacidad que era desplazado en un caminador. El señor sacó a su hijo rápidamente al ver que el coche no se iba a detener, y su esposa se enredó con el caminador", dijo Ojeda.

Al ver que ni aún así el cochero detenía su marcha, Luz Marina se interpuso y con su brazo izquierdo extendido quiso impedir el paso del animal. "Pero el cochero nos tiró el carruaje encima, él no quiso detenerse y fue allí cuando el caballo me mordió, me dañó el vestido y dejó una herida leve", señaló.

La escena continuó minutos después cuando la policía de turismo ubicó al coche, hasta ese ligar llegaron Luz Marina y la familia afectada, que en solidaridad, continuaron con ella. "El DATT nos dijo que tenían permiso para circular, que todo estaba en orden, pero fue horrible estar allí porque el cochero llamó a sus colegas, y nos gritaban de todo, hasta que nos iban a matar", dijo.

