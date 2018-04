Habas: los ‘Chicles Boyacenses’ que causan sensación en vías de Boyacá

Las Habas típicas boyacenses, son consideradas como un aperitivo de la región. El alimento es demasiado duro, y hay que ablandarlo en la boca por un largo rato. Cuenta la sabiduría popular que los antepasados la llamaron en broma: el 'Chicle Boyacense’, debido a la similitud que encontraron cuando observaban a los ‘Gringos’ o a los ‘Rolos’ masticando chicle.

Y es que en el mismo comparativo, los extranjeros acostumbraban a llevan goma de mascar en sus bolsillos, mientras que los boyacenses de antaño, cargaban Habas empacadas en bolsas plásticas.

Para la idiosincrasia boyacense esta leguminosa es supremamente representativa, pero en esta ocasión, fue aprovechada por la Policía Metropolitana de Tunja, para convertirla en una campaña para que no haya excusas para ser prudente en carretera en Semana Santa, llevando un mensaje sobre todo de autoprotección.

Con una pequeña innovación, la policía diseño un empaque similar al de una caja de gomas de mascar en cuyo contenido están las Habas Tostadas. El producto tradicional de Boyacá, se ha convertido en el protagonista de las principales vías del departamento en la Semana Mayor.

El alimento típico se vistió de etiqueta para “conquistar la conciencia de los conductores de carros y motociclistas a través de una pausa activa y una reflexión por la protección de la vida”, indicó en Caracol Radio el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Carlos Fernando Triana.

Explicó que “estamos haciendo una entrega simbólica de las Habas, para un viaje sin pretextos. Y por qué escogimos este producto: porque aprovechando la recordación fonética de la palabra, y el homónimo del “aba” y su significado etimológico (que procede del latín apăge 'quita, aparta'), podemos invitar a todos los viajeros y conductores a dejar y quitar todos esos pretextos para irrespetar las señales de tránsito y las normas viales que nos permiten ir seguros en las carreteras”.

Parte de lo curioso de la campaña, es que en el embalaje del empaque de los ‘Chicles Boyacenses’, los turistas y conductores pueden conocer el top 5 del “aba” o excusas que suelen decir los ciudadanos que incurren en infracciones de tránsito, pero que en algunos casos terminan en familias siniestradas:

1. Al alcohol: …“Es que estaba en una reunión familiar y sólo me tomé una”

2. Respeto por las señales de tránsito. …“Es que alcanzaba a pasar el semáforo”.

3. Uso del celular. …“es que estaba viendo la hora”

4. Al estacionar: …”es que estaba esperando a mi esposa que no se demora”.

5. Exceso de Velocidad: …“no me imaginaba que iba tan rápido”.

Las Habas se están entregando por los uniformados de la policía de forma gratuita sobre todo en un puesto de información ubicado en el sector del Puente de Boyacá, acompañadas del mensaje de la campaña que promociona la premisa “no hay pretextos para irrespetar las normas de tránsito”.

“Lo que queremos es que en esta época de recogimiento espiritual y de unión familiar, un pequeño detalle como el nuestro y la amabilidad de nuestros uniformados hagan de un largo o aburrido viaje una experiencia única y ¡Un Viaje Sin Pretextos!”, concluyó el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

