56 rescates en playas de Cartagena en apenas 3 días de Semana Santa

No acercarse a los espolones y no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinógenas, son dos de las recomendaciones más comunes en las que Distriseguridad y el cuerpo de salvavidas de Cartagena ha tenido que insistir a los bañistas en estos primeros días de esta temporada de Semana Santa.

“Incluso debimos poner 35 banderas rojas sobre los espolones en algunas playas de Bocagrande y Marbella. Cuando las banderas rojas están sobre el mar significan prohibición de ingreso, pero estas están sobre los espolones. Esto significa precaución: no acercarse a los espolones, no alejarse en el mar y tener cuidado por el aumento del oleaje y corrientes marinas. Estas tres, han sido algunas de las principales causas de los incidentes en playas en estos días”, informó Víctor Hugo Arango, director de Distriseguridad.

La cuenta de estos rescates comenzó el domingo 25 de abril que se presentó un registro histórico de rescates, 30 en un día, el mismo número que en promedio se hacen en un mes de temporada baja en Cartagena. Desde el domingo hasta el medio día de hoy jueves 29 de marzo la cifra aumentó a 56 rescates en los 22 kilómetros de playas habilitadas que cubren los 70 salvavidas.

“En la mañana de hoy tuvimos el rescate de 6 personas de manera simultánea en una labor conjunta de 4 salvavidas cuando a estas personas se alejaron y una corriente se los estaba llevando. Ayer se presentó un incidente con un señor en la orilla de la playa porque estaba bajo los efectos del alcohol”, informó Yorlandis Núñez, mujer salvavidas y supervisora del grupo.

Las playas donde se presentan mayor incidentes son: primera playa de Castillogrande que queda al frente del Hospital de Bicagrande, Playa Hollywood y Las Velas, playa El Bony, y las que queden frente al Hotel Almirante y El Dorado.

Más recomendaciones y especial cuidado en algunas playas

No ingresar a las playas prohibidas, respetar el horario establecido (7 a.m a 6 p.m) y no descuidar a los menores, son otras de las recomendaciones en las que la alcaladía insiste para evitar incidentes en playas.

Comentarios