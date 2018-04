Algunos tesoros de galeón San José se perderían según los pliegos: Veeduría

Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general de la Veeduría Nacional para el control social del patrimonio cultural sumergido de Colombia, hizo la advertencia después de revisar los pliegos de condiciones para la extracción, manejo, estudio y exhibición del pecio del galeón Señor san Jose, descubierto en aguas cercanas a la ciudad de Cartagena de Indias.

En este pliego de condiciones publicado el 23 de marzo se encuentra compuesto por 27 documentos, "algunos de considerable extensión con todos los pormenores de la contratación y los roles a cumplir por parte de los diferentes estamentos que formarán parte de este magnifico proyecto, en el cual, la ciudad de Cartagena de Indias tendrá especial protagonismo", señaló Muñoz.

El objeto de estos pliegos es: Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto es la: “Intervención, provechamiento económico, Preservación y divulgación del Hallazgo por parte del Concesionario; así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un Museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación.”

"En resumen ,el proyecto se aprecia bien estudiado. Aunque seguimos ignorando un asunto de mayúscula importancia, el cual no hace parte del tema contemplado en estos pliegos, como es que seguimos sin saber la participación que el gobierno determinará para del 'Originador' sobre los bienes que no sean determinados como patrimonio cultural", agregó Muñoz.

Igualmente, preocupa a la Veeduría Nacional para el Control social del patrimonio cultural, "que no se respete la politica estatal de Colombia, sobre patrimonio cultural sumergido, que es la política de preservación del patrimonio, y se mantenga la determinación de fragmentarlo, para oprobio de la Nación", dijo.

Para la veeduría, la ley contempla la posibilidad que sobre este patrimonio se declare el “principio de unidad” y sea preservado en su totalidad, sin embargo, "la misma ley garantiza el despojo cuando determina que el 'Originador' podrá percibir hasta un 50% del total de los bienes que no sean declarados patrimonio cultural y que de ese 50 %, si la Nación quisiese preservarlo, recurriendo para ello a pagarlos en efectivo, como está contemplado en la misma ley, solo podrá adquirir una cuarta parte, es decir, el 25% del 50% del total de los bienes que no fueren declarados como “Patrimonio Cultural de los colombianos”que le hayan sido reconocidos al “Originador” como participación por haber hallado el Galeón. En sintesis ¾ partes, de lo entregade en contraprestación al “Originador” no tienen forma de recuperarse", dijo Muñoz.

"Esta Veeduría Nacional para el control social del patrimonio cultural sumergido de Colombia, hará cuanto esté a su alcance para que se preserve hasta la última astilla de madera del galeón Señor San José, no solo como patrimonio cultural de los colombianos, sino como patrimonio cultural de la Hispanidad, ya que este Galeón es único en la pluralidad de su contenido y representa culturalmente a todos los hispanohablantes, desde México al Argentina, desde España a las Filipinas", puntualizó.

Comentarios