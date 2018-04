Lunes 2 abril continuará audiencia a contratistas investigados valorización

Los contratistas investigados por el presunto detrimento patrimonial de 20mil millones de pesos por valorización en Armenia, no aceptaron cargos, aunque sigue vinculados al proceso.

Luego de que el Juzgado 20 Penal Municipal de Medellín imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público a los cinco contratistas contra Fernando León Díez Cardona, Luz Maribel Ramírez Patiño, Hernán Moreno Pérez y Ángel José Angarita Pareja, los imputados no aceptaron los cargos indilgados por la fiscalía.

Para el lunes 2 de abril fue reprogramada la continuación de la diligencia judicial donde la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento para los implicados.

Cabe recordar que para el miércoles 4 o jueves 5 de abril fue citada a interrogatorio la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia y el ex director del departamento jurídico Ricardo Arturo Ramírez para que respondan por las presuntas irregularidades que investiga la fiscalía en torno a las obras no ejecutadas por valorización en la capital del Quindío.

Comentarios