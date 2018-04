Así funcionará el Museo de Arte Moderno de Medellín en Semana Santa

El Museo de Arte Moderno de Medellín durante Semana Santa celebra sus 40 años con la inauguración de la primera cartelera de exposiciones del 2018 que va hasta el 1 de abril.

“Tenemos la exposición de la colombiana Sandra Rengifo, la cual se titula “el genio secreto del catalejo” además de la exposición de un grupo de artistas del arte sonoro de Medellín, esta semana de descanso es una oportunidad ideal para visitar el museo” destacó María Mercedes Gonzales, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín.

El Museo tendrá sus salas abiertas al público en los siguientes horarios:

Lunes, martes y miércoles, desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; el jueves y domingo la atención será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; el sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El viernes el Museo estará cerrado y no hay atención al público.

El ingreso al Museo tiene un costo de 10 mil y los menores de 12 años, estudiantes con carné y mayores de 60 años pagan 7 mil, además estará prestando servicio de parqueadero cubierto con costo y diferentes alternativas gastronómicas en los alrededores.

Durante Semana Santa el Museo también tendrá una programación de cine y por esto habrá funciones los días jueves, sábado y domingo. Los horarios se darán a conocer el lunes 26 de marzo a través de la página del Museo www.elmamm.org

Comentarios