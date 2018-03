Contralor de Boyacá justifica viaje de $124 millones a Panamá

En primicia de Caracol Radio, el contralor del departamento de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez Carrillo explicó quien autorizó y cómo financió su ‘paseo’ en compañía sus 82 funcionarios al extranjero.

Para festejar el día de la mujer y del hombre, viajaron hasta panamá desde el 3 de marzo 82 funcionarios de la Contraloría de Boyacá, junto con el contralor departamental, quien expidió la resolución 85 de 2018, en la cual explicó que “hasta el 5 de marzo, se estaría desarrollando una integración pendiente para romper la rutina, con las costumbres sedentarias, y para reducir el estrés debido a la intensidad de trabajo”.

Caracol Radio: ¿Por qué se programó el viaje y por qué a Panamá, quiénes salieron del país?

Pablo Gutiérrez: Dentro del programa de bienestar está la celebración del día de la mujer y del día del hombre. Por decisión del fondo de bienestar el cual está integrado por los representantes de los empleados, el secretario general, la directora financiera y administrativa, el contralor de Boyacá y el jefe de control interno de la contraloría, se decidió programar un viaje, hicimos muchas cotizaciones e incluso es mucho más barato ir a Panamá que ir a cualquiera de los destinos nacionales que uno puedes decir. Fuimos todos los funcionarios de la contraloría de Boyacá sólo faltados dos o tres pero por problemas personales, pero el resto, todos nos fuimos para cumplir nuestro plan de bienestar.

Que quede muy claro que los recursos no son públicos, los recursos que utilizamos son del fondo de bienestar y algunos recursos de tipo privado de a cada uno de los funcionarios porque cada uno de pronto así lo quiso, pero no estuvimos utilizando recursos de absolutamente nada que tenga que ver con los recursos de la contraloría general de Boyacá. Cómo se puede evidenciar en el presupuesto de la contraloría esos recursos no han sido tocados y están cumpliendo la fundación misional para lo que corresponden.

Caracol Radio: ¿Quién autorizó su salida al exterior? Es verdad que la asamblea, ente que lo eligió a usted tiene que dar permiso para esto, y que usted, según el presidente de la duma departamental Tiberio Ojeda, usted no radicó esa solicitud de autorización de salida al extranjero?

Pablo Gutiérrez: Frente a la autorización de salida del país estuve buscando por internet y coloque a mis asesores de despacho para que revisaran la normatividad pertinente para mi salida del país.

Además, hice las consultas con los contralores del país y todos al unísono dicen que no existe una norma legal que diga que necesito el permiso de la asamblea, la única situación es que la Asamblea tuviera bien reglamentada las salidas del país, pero en la Asamblea del departamento de Boyacá nunca se ha reglamentado y por tanto yo no puedo extralimitarme en mis funciones y pedir un permiso que no se da. De todas maneras, sí baje hasta la Duma y hablé con la Secretaría General y el vicepresidente de la corporación, el diputado Lifan Camacho, y le pregunté sobre la situación; ellos también me dijeron que no requería de hacer la solicitud del permiso, pese a que yo iba a radicar mi permiso oficial para poder salir pero me dijeron que no hay ninguna norma que me lo obligue o que me imponga esa exigencia.

Con esa base no hice esa radicación ante la plenaria de la Asamblea, sino únicamente dejé un documento que lo tiene el doctor Lifan Camacho, y en el cual se dijo que en el caso de ser requerido se iba a radicar, pero al final creo que no uno necesitad de radicarlo.

Caracol Radio: ¿Cuánto costó el viaje en Total a Panamá de los 82 funcionarios, incluyéndolo a usted como contralor; cuánto aportó cada persona y cuánto la contraloría para el mismo?.

Pablo Gutiérrez: Aproximadamente, cada funcionario aportó un promedio de 200.000 pesos para sacar su pasaporte y demás papeleo, y la contraloría pagó con el fondo de bienestar que es un órgano colegiado entre varios funcionarios. Los recursos invertidos para los 82 funcionarios de la contraloría de Boyacá que asistimos al viaje, ascienden a 124 millones de pesos.

Caracol Radio: ¿Y qué es el fondo de bienestar?. ¿De qué recursos se alimenta o se compone el fondo de bienestar?. ¿Ese es un fondo de dominio de cada contraloría territorial?

Pablo Gutiérrez: El fondo de bienestar se alimenta de los procesos sancionatorios: cuando se multa a algún servidor público, y es que esa fue la destinación que le otorgó a esos dineros la Asamblea de Boyacá cuando creó el fondo de bienestar y está así hasta el momento. Insisto en que no tenemos ningún recurso que sea de dinero público alimentando al fondo, la contraloría asume su presupuesto totalmente autónomo al patrimonio, y los dineros del fondo son totalmente autónomos. Cada contraloría tiene la posibilidad de crear su propio fondo de bienestar. En este caso, el fondo de Boyacá se creó hace unos 15 o 16 años.

Caracol Radio: Pero contralor Gutiérrez, expliquemos algo: ¿toda la plata que se le recauda a los corruptos y a los funcionarios que son multados por no hacer bien su trabajo al no respetar recursos de los ciudadanos, van entones para un fondo que financia el disfrute de los empleados de la contraloría? Es decir, ¿no se usa ese dinero que se le multa a los corruptos para resarcir el daño su daño en la sociedad, sino para financiar el ocio, esparcimiento y descanso de los trabajadores de la contraloría?

Pablo Gutiérrez: Es que estos recursos no son para resarcir infractores o corruptos porque son multas por falta de diligencia en la entrega de información a la entidad. Cuando se manejan daños fiscales hay un proceso de responsabilidad fiscal y ahí se hace la respectiva indemnización de acuerdo a lo que resulte del proceso y esos son dineros totalmente apartes.

Lo que se paga el fondo de bienestar son recursos eminentemente privados. Con el otro se pretende es únicamente resarcir y son procesos totalmente diferentes, los cuales cuando los recuperamos los entregamos a los entes territoriales según corresponda, y esos sí retornan al erario público como es nuestra función. Pero los que van al fondo de bienestar, son otras cuantías.

Caracol Radio: Pero de cualquier forma, esa plata recaudada de la sanciones a los funcionarios públicos del departamento, ¿no sería igualmente del erario público?, o ¿por qué no haría parte de los recursos públicos?.

Pablo Gutiérrez: Esos dineros del fondo no se consideran del erario público porque no está vinculado y no depende al presupuesto de ninguna entidad gubernamental. Está vinculado es por una ordenanza a el fondo de bienestar de la contraloría. Por lo tanto, incluso si quisiera adelantarse una auditoría de la Contraloría General de la República, no lo hacen porque por norma se entiende que no son dineros que salieron del Estado para apoyar las cosas del Estado. Son dineros que surten de otro lado y de otro tipo de sanciones.

Caracol Radio: Y ¿cuál es la norma dentro de la Contraloría General o dentro de la Asamblea que les permite usar o poner en el ‘saco’ del fondo de bienestar esos dineros recaudados por esas multas, ¿qué norma lo autoriza a usted como contralor a usar esos dineros de las sanciones recaudadas para ese fondo con esos fines de esparcimiento?.

Pablo Gutiérrez: Hay una ordenanza que fue la que creó el fondo de bienestar de la contraloría departamental, y esa ordenanza es la que oficializa la autorización pertinente para que se nutra el fondo de bienestar de esos dineros.

Caracol Radio: O sea que ¿esas disposiciones se establecen según cada Asamblea de cada departamento? Es decir, usar los recursos recaudados de estas multas que usted ya nos explicó, para ese fondo, está permitido por la ordenanza expedida en la Asamblea de Boyacá, pero de pronto no pasa igual en el departamento de Antioquia, debido a que la asamblea de esa región tendrá otras ordenanzas que organizan de forma distinta los dineros?

Pablo Gutiérrez: Pues tiene una normatividad básica que es la basada en la Ley 42, lo mismo que la ley 617 que son las que manejan estas disposiciones para la estructuración de las ordenanzas. En este caso ésta ordenanza departamental, fue la que coordinó la posibilidad de la creación y utilización de esos recursos en ese fondo. Entonces nosotros estamos sometidos únicamente al imperio de la ley, y es sobre estas normas dictadas para la contraloría, para la administración y ejecución de sus recursos, y para el manejo de los funcionarios de la entidad, a la cual me he sometido.

Caracol Radio: ¿para qué más usan ese fondo de bienestar?

Pablo Gutiérrez: Quiero, si me permite, defender el fondo: tenemos manejando ese fondo para el bienestar de mis funcionarios y eso nos ha generado unos mejores resultados frente a los temas de control fiscal en Boyacá. Pero además de eso nosotros no hemos estado haciendo un malgasto de los dineros como ocurría en tiempos pasados, donde prácticamente el fondo gastaba la misma plata pero no se veían las cosas que hacían.

Caracol Radio: Y esta vez, por ejemplo ¿en qué se ha visto a parte de reflejarse en el viaje, según la resolución ‘antiestrés’ y que tenían pendiente para romper la rutina por la intensidad de trabajo dentro de su contraloría?

Pablo Gutiérrez: Yo quiero dejar claro que con este viaje no hice nada ni inmoral ni mucho menos ilegal. Yo he estado haciendo las cosas de frente a todo el mundo, no he escondido absolutamente nada, no me he robado un peso y mis funcionarios tampoco se han robado ni un solo peso de ese fondo. Todo lo contrario lo que hemos logrado es generar espacios de bienestar a la entidad que tiene los peores salarios de Boyacá, y ese fondo de bienestar les compensa algo, es parte de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo un funcionario de la gobernación tiene como profesional especializado un sueldo de $3.600.000 a $5.000.000. Mis funcionarios a penas ganan 2.650.000, siendo especializados, y el fondo es lo único que medio les da un aliciente de trabajo.

Caracol Radio: ¿Y tomarse el día lunes 5 de marzo, día hábil, como parte de los días de esparcimiento, también estaba autorizado?

Pablo Gutiérrez: Por el día tomado, tengo que decir que hace parte de la programación de bienestar y por tanto es plenamente legal.

Caracol Radio: Y eso ¿en qué le aporta al deber ser de la contraloría?, teniendo en cuenta que constitucionalmente su función pública es el control fiscal, vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.

Pablo Gutiérrez: Hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, con miras a que ellos rompan un poco ese escenario que nos estigmatizo en el espacio de la corrupción. Hemos mejorado mucho eso y la Contraloría General de Boyacá tiene un mejor estímulo frente a los diferentes sujetos de control del departamento y la gente no lo ve como un organismo distorsionador sino que estamos haciendo labores eminentemente de fortalecimiento de todos los escenarios de propiedad administrativa y un mejor servicio público que han sido pilares desde que yo inicie a trabajarle a la Contraloría de Boyacá.

Caracol Radio: ¿Y dónde se hospedaron en Panamá?.

Pablo Gutiérrez: En las instalaciones de la cadena de Hoteles Decameron. Fue una experiencia de integración importante para incentivar a nuestros funcionarios, que diariamente están al servicio de la gente.

Este martes 6 de marzo vuelven a sus funciones los 82 funcionarios de la Contraloría de Boyacá, según la misma resolución 85 de 2018 definió algunos detalles sobre el viaje a Panamá, dentro de los cuales decretaba que no habría atención el lunes 5 de marzo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Boyacá, Tiberio Ojeda sostuvo en Caracol Radio que “el señor contralor en ningún momento solicitó salida por escrito ni verbal a cerca de su salida del país, no tenemos conocimiento de ninguna salida por parte del funcionario, no sanemos si es una salida personal o por cuenta de una comisión”.

Agregó que “nosotros estuvimos sesionando los días lunes, martes, miércoles y jueves de la semana anterior en la asamblea, y en ninguno de esos días, se presentó esa clase de solicitud de salida por cuenta de la Contraloría y ausencia de funciones”.

Por lo anterior, Ojeda aseguró que requerirán al contralor Gutiérrez para que en la Duma departamental, “nos explique los detalles y motivos de esa salida, y que también que nos revele cómo se utilizaron los dineros explícitamente para ese viaje de esparcimiento de los funcionarios, para quedar tranquilos de que no se tratan de dineros de los boyacenses, o del erario del departamento”.

