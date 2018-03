Abstención, el fantasma político que ronda las urnas colombianas

Por la alta polarización que ha sido la constante en el país y el auge de la coyuntura política debido a los más recientes hechos, el atentado contra Gustavo Petro, la explosión en un cierre de campaña del Partido Conservador y el estado de salud de Rodrigo Londoño, entre otras cosas, se esperaría que la participación en las elecciones del próximo 11 de marzo para escoger nuestra Rama Legislativa sea alta, sin embargo, la democracia colombiana no se ha caracterizado por ser la más participativa.

La abstención siempre ha sido un fantasma político que ronda por las urnas colombianas, esto no es nuevo, sin embargo desde las elecciones del plebiscito del 2016 esta discusión ha tomado mayor relevancia; en esa ocasión el 62.59% de los colombianos registrados NO participó, siendo la cifra más alta de los últimos 22 años; para el 2014 tanto en las elecciones legislativas como presidenciales más del 50% de los colombianos decidieron NO ejercer su derecho al voto.

Para el caso particular de Bogotá, en el 2014 la abstención en la ciudad fue de 64%, la más alta de todas las circunscripciones. Por otro lado el departamento donde más participan los colombianos en estas mismas elecciones fue en Sucre, que registró una participación del 66,6% y una abstención de 33,4%.

Aquí puede encontrar los datos por cada departamento:

Participación electoral 2014 # Departamento Censo electoral 2014 Total votos 2014 Participación 2014 abstención 2014 1 Sucre 625.669 416.612 66,6% 33,4% 2 Córdoba 1.141.772 700.729 61,4% 38,6% 3 Guainía 21.778 11.926 54,8% 45,2% 4 Amazonas 40.883 21.800 53,3% 46,7% 5 Nariño 1.032.588 548.044 53,1% 46,9% 6 Atlántico 1.690.735 888.774 52,6% 47,4% 7 Guaviare 53.166 27.649 52,0% 48,0% 8 Casanare 235.377 122.114 51,9% 48,1% 9 Quindío 433.984 224.542 51,7% 48,3% 10 Magdalena 851.822 432.932 50,8% 49,2% 11 Meta 611.803 309.903 50,7% 49,3% 12 Vichada 42.787 21.649 50,6% 49,4% 13 Vaupés 19.607 9.839 50,2% 49,8% 14 Caldas 756.707 370.886 49,0% 51,0% 15 Bolívar 1.418.844 690.243 48,6% 51,4% 16 Santander 1.550.600 737.327 47,6% 52,4% 17 Boyacá 887.292 419.547 47,3% 52,7% 18 Huila 744.143 347.125 46,6% 53,4% 19 Risaralda 721.499 336.012 46,6% 53,4% 20 Norte de Santander 1.047.940 487.680 46,5% 53,5% 21 Tolima 994.905 458.899 46,1% 53,9% 22 Cesar 688.589 316.499 46,0% 54,0% 23 Chocó 280.833 128.569 45,8% 54,2% 24 Arauca 161.024 72.942 45,3% 54,7% 25 Cundinamarca 1.658.905 744.535 44,9% 55,1% 26 Putumayo 195.694 85.604 43,7% 56,3% 27 Cauca 876.086 379.255 43,3% 56,7% 28 La Guajira 511.220 217.203 42,5% 57,5% 29 Antioquia 4.241.489 1.694.137 39,9% 60,1% 30 Archipiélago de San Andrés 45.428 18.054 39,7% 60,3% 31 Valle del Cauca 3.230.328 1.242.179 38,5% 61,5% 32 Caquetá 262.765 98.746 37,6% 62,4% 33 Bogotá D.C. 5.188.174 1.861.100 35,9% 64,1% Total 32.264.436 14.443.055 44,8% 55,2%

Fuente: RNEC, con cálculos MOE para Caracol Radio

