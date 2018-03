Muerte de Alicia no fue un accidente como dice Cesar Lordouy: Clara Pardo

La muerte de la joven barranquillera Alicia Ribaldo Pardo, acontecida hace 39 años y que involucra al aspirante a la Cámara Cesar Lourduy, fue un homicidio, dijo la madre de la fallecida, Clara Luz Pardo de Ribaldo.

Alicia Ribaldo contaba con 16 años, cuando murió aparentemente en medio de un juego, según expreso a Caracol Radio el hoy candidato a la cámara Cesar Lorduy.

El aspirante sostuvo que el rifle se accionó en un hecho involuntario, que conllevo a la muerte de la menor.

Sin embargo para la progenitora, la muerte de su hija Alicia, obedeció a un hecho premeditado.

“Las personas que estaban allí en el Coffe Show, en el momento de los hechos, me contaron que él tomo el arma, le quito el seguro y le disparó- le dijo te voy a matar-“, afirmó.

Los hechos no sucedieron como él los está contando “el me pide que yo lo perdone, pero como lo hago si no dice la verdad”.

En su relato Pardo, comenta que nunca conoció de una relación entre Alicia y Cesar, "se veían en el -Coffe Show- establecimiento donde ella trabajaba, pero sé que no había nada entre ellos, porque de ser así ella me lo habría contado".

La mujer dijo que están preocupados “no es posible que personas como el puedan llegar a ocupar un lugar como el que está aspirando en el congreso”.

Ribaldo aseguró que como el caso de Alicia son muchos los que quedan en la impunidad en Colombia.

