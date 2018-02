Compas califica de 'tendenciosas' afirmaciones de la SPRC

La Compañía de Puertos Asociados COMPAS S.A. rechazó el pronunciamiento de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), en relación a su proyecto de expansión portuaria. "Las declaraciones difundidas el día de hoy mediante comunicado no tienen ninguna validez técnica", afirmó Compas en un comunicado.

Según lo planteado por Compas, se analizó la información que la SPRC ofreció a los asistentes en la Audiencia Pública Ambiental celebrada el pasado 23 de febrero en Cartagena, y con base en ello, "reafirma que los planteamientos de dicha sociedad son totalmente erróneos pues se basan en premisas falsas".

La empresa señaló que durante el trámite de modificación de su contrato de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la DIMAR "se pronunció favorablemente al proyecto de ampliación de Compas, pues no encontró que este represente el más mínimo riesgo a la seguridad marítima de la Bahía, de los pasajeros de cruceros y buques carga contenedores".

Seguidamente, la empresa aseguró que "el proyecto de expansión de Compas en Cartagena se hizo público en junio de 2016; desde ese entonces, nunca antes la SPRC había manifestado alguna inquietud sobre el tema de la seguridad marítima".

Compas ratificó que, según ellos, su proyecto no va a habilitar nuevas posiciones de atraque que requieran acceso por el canal norte, que es la ruta de acceso de los cruceros a la SPRC. "Por dicho canal, seguirán llegando en el futuro los mismos buques graneleros que han estado arribando por varios años, sin que se haya presentado ningún evento riesgoso". dijo Compas.

"La nueva posición de atraque que se habilitará en el terminal de Compas en Cartagena tendrá acceso por el canal sur lo que no interfiere en absoluto con la ruta de cruceros, como en falso afirma la SPRC". puntualizó la empresa.

También agregó que en la Audiencia Pública Ambiental y en la reunión previa informativa fue "evidente" el respaldo de las comunidades hacia el proyecto de Compas. "Sin dejar de reafirmar dicho apoyo, pescadores y ambientalistas hicieron observaciones respetables que son absolutamente consistentes con los planes de manejo que Compas ha puesto a consideración de la autoridad ambiental y que como en más de 25 años de trabajo social, atenderá de acuerdo a sus indicaciones", dice el comunicado.

La compañía también advirtió que ningún otro puerto de la bahía de Cartagena ha expresado preocupaciones por el tema de la seguridad marítima a raíz del proyecto de expansión de Compas.

"El proyecto se ha adelantado, como nunca en la ciudad de Cartagena, en las condiciones de mayor transparencia y divulgación posibles. En la Audiencia Púbica Ambiental, así lo reiteraron los asistentes al afirmar que ningún otro proyecto portuario en la ciudad había brindado tanta información y espacio a la comunidad. En particular, la SPRC no puede quejarse de falta de participación, pues fue reconocida expresamente como interviniente en el trámite de Compas, algo que no tiene antecedentes, pues nunca antes en Colombia, una sociedad portuaria había intervenido en el trámite de licencia ambiental de otro puerto", dice el comunicado.

Finalmente, Compas recordó que en días pasados interpuso una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en contra la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, a fin de que se revisen sus actuaciones en contra del proyecto de ampliación del terminal marítimo.

Comentarios