Al partido Farc deben quitarle los beneficios del acuerdo de Paz: Uribe

El senador Álvaro Uribe aseguró que luego de conocerse los operativos especiales que adelanta la Fiscalía General en diversos lugares del país, para ocupar con fines de extinción de dominio las distintas sucursales de los “Supermercados Cundinamarca”, Supercundi, queda, según él, al descubierto, que las Farc no han dicho la verdad sobre sus bienes, y que esto debe ser castigado. Además señaló que los saqueos, son parte de un efecto dominó desencadenado en la falta verdad por parte de las Farc.

“Si son bienes no declarados por las Farc, les tienen que quitar inmediatamente los beneficios; uno no entiende que todavía les mantengan esos beneficios y esa impunidad. ¿Usted se imagina que yo hubiera permitido que los paramilitares hubieran tenido candidato a la presidencia como es el caso de las Farc con Timochenco?, ¡Qué tragedia para el país!. Siempre advertimos cuando le pedimos a los colombianos votar no en el plebiscito, que la impunidad generaba muy mal ejemplo y era fuente de nuevas violencias, y eso es lo que está pasando con los desórdenes de orden público y nuevas dificultades que se han visto tras la redada de la fiscalía a los testaferros de las Farc”.

El expresidente Uribe sostuvo que no cree en los pronunciamientos de los integrantes del partido político Farc, quienes han negado sus vínculos con los dueños y administradores de la cadena se supermercados intervenida por la Fiscalía, por ser sus presuntos testaferros, y quienes a la vez, han negado ser los provocadores de los saqueos.

