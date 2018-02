Esposa de concejal de Barranquilla revela brutal maltrato de su marido

Una denuncia contra el concejal de Barranquilla, Rubén Marino, fue interpuesta por Clara Acosta, con quien ha convivido los últimos 14 años, por unas presuntas agresiones físicas y verbales que éste le habría propinado en marzo del año anterior.

Así lo afirmó la presunta víctima en diálogo con Caracol Radio, al asegurar que hay un vídeo en poder del ente acusador en donde se observa al cabildante dándole golpes.

"Verbalmente me maltrata y en un vídeo del 16 de marzo se ve cuando me saca del cuarto, me arrastra", señala Acosta.

Según la mujer, regresó de Medellín a donde buscó refugiarse de la situación tras la solicitud de Marino para que volvieran. "Decidí volver por nuestros hijos, uno de 8 años y otra de 3 años, con la condición de que comenzáramos a asistir a terapias y él así aceptó, pero luego dejó de ir y el 22 de noviembre llegó al apartamento alterado y me regresé al interior del país"..

En su relato, la mujer indicó que "el pasado 7 de diciembre llega al apartamento en Medellín el señor Marino junto con el ICBF y la Policía y me tocó entregarlos. Él pasó prácticamente a manejar los horarios en el que yo podía verlos.

"Sin embargo, la misma Comisaría Décima después de darme esa medida de protección, da una notificación la cual nunca recibí en donde señala que no puedo sacar a mis hijos de la ciudad, beneficiando a ese señor", agrega Acosta.

La mujer asegura que teme por su integridad y la de sus hijos por la que se encuentra viviendo en la capital de Antioquia. "Tomé la decisión de denunciarlo porque cuando a una mamá le tocan a sus hijos, eso es tema aparte".

Caracol Radio intentó comunicarse con el concejal Rubén Marino pero no fue posible establecer el contacto.

