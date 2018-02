Controladores instan a Aerocivil a retirar “paral” de la Torre de El Dorado

La presidenta del Centro de Controladores de Tránsito aéreo ACDACTA, Diana Pulido, pidió a la Aeronáutica civil, retirar el “paral” horizontal de la torre de control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, porque les obstruye el contacto visual con las aeronaves.

"Para nosotros este “Paral” obstruye el contacto visual permanente que tiene que tener el Controlador Aéreo con los aviones que despegan y aterrizan en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y es igualmente un elemento de riesgo para la operación de la torre", dijo Pulido a Caracol Radio.

Explicó que el “Paral” es una viga que está ubicada horizontalmente y que divide el vidrio en dos, en la parte de arriba y la parte de abajo en toda su extensión, pero hasta la fecha no lo han solucionado.

Afirmó que la Organización de Aviación Internacional, OACI, recomendó que estos parales no se deben tener, pero si se colocan, hay tomar medidas para no afectar la visualización que debe tener el controlador sobre las aeronaves y de hecho, para la funcionaria este no estaba en el diseño inicial.

Reiteró, que retirar el “Paral” horizontal de la nueva torre de control de El Dorado, fue un requerimiento por parte de una delegación de OACI, cuando hizo una revisión técnica y dijo que en ciertos cuadrantes era necesario que se corrigiera, pero no se ha hecho, pese a que está generando la obstrucción de la visión de los controladores aéreos.

Hay que recordar que en diciembre de 2015, cuando los controladores recomendaron retirar el “Paral, el entonces director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lennis, comentó que los diseños que se ejecutaron fueron vistos previamente por los controladores, y que los parales que ahora se presentan en la construcción son los mismos que venían previamente en el proyecto.

