Hay por lo menos 400 puntos críticos por basuras en Bogotá

Los sectores más críticos se encuentran en el borde oriental, donde opera la empresa Promoambiental, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

El gerente de PromoAmbiental, Diego Caicedo, manifestó que se trabaja con 90 camiones recolectores y más de 1.000 funcionarios para normalizar la recolección, pero advierte que los ciudadanos están sacando sus desechos en horarios que no solos convenidos.

Vea: Occidente y sur de Bogotá, zonas más afectadas por problemas de basuras

"El punto crítico obedece a la falta de cultura ciudadana en la medida que las personas arrojan sus residuos en sitios donde se están acumulando. Esos puntos los vamos a atender, pero no podemos atenderlos en la frecuencia ordinaria en la recolección de puerta a puerta, porque alteramos los tiempos y perjudicamos a toda la ciudad", dijo Caicedo.

En Engativá y Barrios Unidos se trabaja para eliminar estos puntos críticos y están con perifoneo y volantes para que los habitantes de esta zona sepan los nuevos horarios y días para sacar sus desechos.

El gerente de Bogotá Limpia, Julián Navarro, advierte que existen aún confusiones entre la comunidad.

"El tema esta resulto frente al tema de la recolección diaria de basuras, no obstante las confusiones de la ciudadanía que saca al basura en los horarios que no están establecidos, hace ver que la emergencia no se ha superado", manifestó.

La alcaldía le dio plazo a los operadores para que este domingo se normalice la operación de aseo en toda la ciudad.

Consulte también:

Operarios de nuevo esquema de aseo denuncian que no hay dotación

Comentarios