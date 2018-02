Fiscalía buscará tumbar preacuerdo con Gustavo Villegas: C. Carrasquilla

La directora nacional de Fiscalías contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla Minamí, informó que buscará tumbar el preacuerdo que adelanto un fiscal especializado de Medellín con el exsecretario de seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas Restrepo, y que lo condenaba a 33 meses de detención por los delitos de omisión de denuncia pública y abuso de autoridad, eliminando el concierto para delinquir por nexos con bandas criminales.

La fiscal enfatizó que el preacuerdo no fue autorizado por la dirección nacional y lo calificó de infame porque no hay ni una colaboración.

“Ese preacuerdo no fue autorizado, el nivel central y la dirección nacional de crimen organizado no está de acuerdo con el preacuerdo y es inaudito que se haya realizado sin que haya alguna colaboración con la justicia y desde Bogotá se ha solicitado que se revise los términos. Se está estudiando la viabilidad de alguna figura jurídica en la cual se deje sin efecto ese preacuerdo”, señaló la fiscal Claudia Carrasquilla.

Esta directriz embolató el preacuerdo que condenaba a Villegas Restrepo por no denunciar el robo de un vehículo por no pagar una extorsión de 150 mil pesos. Documento que fue aprobado por el juzgado cuarto especializado de Medellín y el cual no se iba a compartir con los medios de comunicación. Aunque tanto la Fiscalía como la defensa se negaron a dar declaraciones sobre este, fue filtrado y posteriormente cuestionado y lamentado por la fiscal Carrasquilla.

