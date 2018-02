Venezolanos rechazan nuevas medidas del Gobierno colombiano en la frontera

No fue de buen recibo para los venezolanos que diariamente cruzan la frontera los controles que fijó el Gobierno colombiano para el tránsito de extranjeros hacia Colombia.

Los ciudadanos que cruzan los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y La Grita, señalaron que “se nos cierran las puertas por la única salida que tenemos; en Venezuela no hay ni papel para pasaportes, no tenemos bolívares, veníamos acá con lo mínimo. No queremos molestar a Colombia lo hacemos por pura necesidad”.

Ellos aseguran que hoy atravesaron el puente con su tarjeta migratoria vencida y rogándole al todopoderoso no encontrar obstáculos frente a las nuevas normas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos.

“Llegamos dispuestas a todo, a pasar por la tocha o por encima de los funcionarios, en Venezuela morimos de hambre, no tenemos medicinas, no hay nada en los anaqueles, nuestros hijos nos motivan a llegar hasta acá” dijo un obrero venezolano.

Con el anuncio de la exigencia de pasaporte, el aumento de la fuerza pública y la creación de un grupo especial de control hoy se redujo por los pasos fronterizos el movimiento de los venezolanos en un 50%.

